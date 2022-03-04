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الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير صواريخ "جافلين" الأمريكية في أوكرانيا... فيديو
الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير صواريخ "جافلين" الأمريكية في أوكرانيا... فيديو
عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة لأسلحة أوكرانية من ضمنها صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات، التي دمرها الجيش الروسي. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T09:44+0000
2022-03-04T09:44+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو الذي نشره موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، دبابة أوكرانية مدمرة من طراز تي-80.ويظهر في الفيديو الدبابة وهي مستهدفة من الجهة اليمنى، حيث انحرفت عن الطريق تمامًا، كما أن مدفع الدبابة قد لُف بشريط أزرق، للتمييز بينها وبين الدبابات الروسية.وتم عرض أيضا لقطات لصواريخ من نوع "جافلين" الأمريكية، ومواقع ومخابئ للجيش الأوكراني، التي تركها الجنود.وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن مرتزقة من 16 دولة يبلغ عددهم أكثر من 1000 شخص في طريقهم إلى بلاده، كما أعلن حصول بلاده على السلاح من 19 دولة.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير صواريخ "جافلين" الأمريكية في أوكرانيا... فيديو

09:44 GMT 04.03.2022
© AFP 2022 / DOD منظومة صواريخ جافلين
منظومة صواريخ جافلين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / DOD
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عرضت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة لأسلحة أوكرانية من ضمنها صواريخ "جافلين" الأمريكية المضادة للدبابات، التي دمرها الجيش الروسي.
ويظهر في الفيديو الذي نشره موقع "زفيزدا" التابع لوزارة الدفاع الروسية، دبابة أوكرانية مدمرة من طراز تي-80.
ويظهر في الفيديو الدبابة وهي مستهدفة من الجهة اليمنى، حيث انحرفت عن الطريق تمامًا، كما أن مدفع الدبابة قد لُف بشريط أزرق، للتمييز بينها وبين الدبابات الروسية.
وتم عرض أيضا لقطات لصواريخ من نوع "جافلين" الأمريكية، ومواقع ومخابئ للجيش الأوكراني، التي تركها الجنود.
وكان وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، قد أعلن الأربعاء الماضي، أن مرتزقة من 16 دولة يبلغ عددهم أكثر من 1000 شخص في طريقهم إلى بلاده، كما أعلن حصول بلاده على السلاح من 19 دولة.
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هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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