https://arabic.sputniknews.com/20220304/الخارجية-التركية-نعتزم-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-في-أنطاليا-بموافقة-الطرفين-1059449254.html
الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين
الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المفاوضات جارية بشأن نقل بعض المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:29+0000
2022-03-04T13:29+0000
2022-03-04T13:29+0000
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روسيا
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ونقلت وكالة الأناضول على موقع "تويتر" عن جاويش أوغلو قوله إن "المفاوضات جارية بشأن نقل جزء من المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا".وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
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روسيا
الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المفاوضات جارية بشأن نقل بعض المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول على موقع "تويتر" عن جاويش أوغلو قوله إن "المفاوضات جارية بشأن نقل جزء من المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا".
وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.
وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.