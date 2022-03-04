https://arabic.sputniknews.com/20220304/الخارجية-التركية-نعتزم-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-في-أنطاليا-بموافقة-الطرفين-1059449254.html

الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين

الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المفاوضات جارية بشأن نقل بعض المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T13:29+0000

2022-03-04T13:29+0000

2022-03-04T13:29+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719926_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_16a566bfb80a1f6ed3b63d47bb5318d9.jpg

ونقلت وكالة الأناضول على موقع "تويتر" عن جاويش أوغلو قوله إن "المفاوضات جارية بشأن نقل جزء من المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا".وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-الوفد-الأوكراني-يتحدث-عن-سير-المفاوضات-مع-روسيا-1059442185.html

https://arabic.sputniknews.com/20220303/مراسل-سبوتنيك-وصول-الوفد-الأوكراني-إلى-مكان-المفاوضات-المقرر-إجراؤها-مع-الجانب-الروسي-1059407892.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا