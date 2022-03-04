عربي
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الخارجية-التركية-نعتزم-عقد-اجتماع-لوزراء-خارجية-روسيا-وأوكرانيا-في-أنطاليا-بموافقة-الطرفين-1059449254.html
الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين
الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المفاوضات جارية بشأن نقل بعض المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:29+0000
2022-03-04T13:29+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719926_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_16a566bfb80a1f6ed3b63d47bb5318d9.jpg
ونقلت وكالة الأناضول على موقع "تويتر" عن جاويش أوغلو قوله إن "المفاوضات جارية بشأن نقل جزء من المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا".وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-الوفد-الأوكراني-يتحدث-عن-سير-المفاوضات-مع-روسيا-1059442185.html
https://arabic.sputniknews.com/20220303/مراسل-سبوتنيك-وصول-الوفد-الأوكراني-إلى-مكان-المفاوضات-المقرر-إجراؤها-مع-الجانب-الروسي-1059407892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1050719926_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ec9a413e09ec2d4e5cb1bafa4c7944cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

الخارجية التركية: نعتزم عقد اجتماع لوزراء خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بموافقة الطرفين

13:29 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرGoogle news
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن المفاوضات جارية بشأن نقل بعض المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا.
ونقلت وكالة الأناضول على موقع "تويتر" عن جاويش أوغلو قوله إن "المفاوضات جارية بشأن نقل جزء من المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا".
وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.
الوفد الأوكراني في المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا في غوميل، بيلاروسيا 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
رئيس الوفد الأوكراني يتحدث عن سير المفاوضات مع روسيا
10:33 GMT
وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
الوفد الأوكراني يصل إلى منطقة غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
تغطية أحداث دونباس
مراسل "سبوتنيك": وصول الوفد الأوكراني إلى مكان المفاوضات المقرر إجراؤها مع الجانب الروسي
أمس, 13:53 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:47 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала