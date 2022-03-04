https://arabic.sputniknews.com/20220304/الخارجية-الروسية-الغرب-ينفذ-جزءا-من-خطة-لتدمير-روسيا-من-خلال-عمليات-في-أوكرانيا-1059444090.html
الخارجية الروسية: الغرب ينفذ جزءا من خطة لتدمير روسيا من خلال عمليات في أوكرانيا
الخارجية الروسية: الغرب ينفذ جزءا من خطة لتدمير روسيا من خلال عمليات في أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية تنفذ جزءا من الخطة التدميرية التي تستهدف روسيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:45+0000
2022-03-04T11:45+0000
2022-03-04T11:45+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا خلال مقابلة لقناة "زيفزدا" الروسية إن "ما تقوم به الدول الغربية من خلال أفعالها في أوكرانيا هي جزء من خطة ضخمة لتدمير روسيا".وأضافت زاخاروفا: "كل ما يفعلونه الآن هو في الأساس جزء من خطة أكبر وجميعهم يقولون نفس الشيء: نريد تدمير الاقتصاد الروسي ونريد تدمير روسيا".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الخارجية الروسية: الغرب ينفذ جزءا من خطة لتدمير روسيا من خلال عمليات في أوكرانيا
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الدول الغربية تنفذ جزءا من الخطة التدميرية التي تستهدف روسيا.
وقالت زاخاروفا خلال مقابلة لقناة "زيفزدا" الروسية إن "ما تقوم به الدول الغربية من خلال أفعالها في أوكرانيا هي جزء من خطة ضخمة لتدمير روسيا".
وأضافت زاخاروفا: "كل ما يفعلونه الآن هو في الأساس جزء من خطة أكبر وجميعهم يقولون نفس الشيء: نريد تدمير الاقتصاد الروسي ونريد تدمير روسيا".
وأعلن الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.