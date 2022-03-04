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https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-السلطات-الأوكرانية-تحتجز-وتمنع-المدنيين-من-مغادرة-المدن---1059449680.html
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن
أعلن مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة المدن. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:34+0000
2022-03-04T13:34+0000
روسيا
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وقال ميزينتسيف للصحفيين: "نظرا للوضع الإنساني الكارثي في ​​مدينة خاركوف، تمكنت روسيا من التواصل مع أوكرانيا وذلك لحل قضية المدنيين العالقين في مدينة خاركوف، لكن قوبل هذا الأمر بالرفض".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن

13:34 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov / الذهاب إلى بنك الصورالعلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstov
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أعلن مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة المدن.
وقال ميزينتسيف للصحفيين: "نظرا للوضع الإنساني الكارثي في ​​مدينة خاركوف، تمكنت روسيا من التواصل مع أوكرانيا وذلك لحل قضية المدنيين العالقين في مدينة خاركوف، لكن قوبل هذا الأمر بالرفض".
وتابع المسؤول قائلا: "المسؤولون قالوا إنهم لا يسيطرون على الوضع العام، وبالتالي هذا دليل إضافي أن السلطات الأوكرانية لا تريد حلا جذريا وإنقاذ المدنيين".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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