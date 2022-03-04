https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-السلطات-الأوكرانية-تحتجز-وتمنع-المدنيين-من-مغادرة-المدن---1059449680.html
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن
أعلن مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة المدن. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:34+0000
2022-03-04T13:34+0000
2022-03-04T13:34+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101671/27/1016712724_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_90b969849faf37c4692fe7d57d426254.jpg
وقال ميزينتسيف للصحفيين: "نظرا للوضع الإنساني الكارثي في مدينة خاركوف، تمكنت روسيا من التواصل مع أوكرانيا وذلك لحل قضية المدنيين العالقين في مدينة خاركوف، لكن قوبل هذا الأمر بالرفض".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101671/27/1016712724_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_e8754d49dc28da7189f510f5fe689bd6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: السلطات الأوكرانية تحتجز وتمنع المدنيين من مغادرة المدن
تابعنا عبر
أعلن مدير المركز الوطني في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن السلطات الأوكرانية تمنع المدنيين من مغادرة المدن.
وقال ميزينتسيف للصحفيين: "نظرا للوضع الإنساني الكارثي في مدينة خاركوف، تمكنت روسيا من التواصل مع أوكرانيا وذلك لحل قضية المدنيين العالقين في مدينة خاركوف، لكن قوبل هذا الأمر بالرفض".
وتابع المسؤول قائلا: "المسؤولون قالوا إنهم لا يسيطرون على الوضع العام، وبالتالي هذا دليل إضافي أن السلطات الأوكرانية لا تريد حلا جذريا وإنقاذ المدنيين".
وأعلن الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/ فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.