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الدفاع الروسية: الفرق التشغيلية في محطة زابوروجيه النووية تواصل عملها كالمعتاد
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-الفرق-التشغيلية-في-محطة-زابوروجيه-النووية-تواصل-عملها-كالمعتاد-1059438226.html
الدفاع الروسية: الفرق التشغيلية في محطة زابوروجيه النووية تواصل عملها كالمعتاد
الدفاع الروسية: الفرق التشغيلية في محطة زابوروجيه النووية تواصل عملها كالمعتاد
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها ويراقبون الوضع الإشعاعي. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T09:11+0000
2022-03-04T09:19+0000
روسيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين يوم الجمعة إن كييف أرادت اتهام روسيا بإنشاء بؤرة إشعاعية في محطة زابوروجيه النووية.وأضاف كوناشينكوف "في حوالي الساعة 2 صباحًا ، أثناء القيام بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة ، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من قبل مجموعة تخريبة أوكرانية، أطلقت النار من نوافذ عدة طوابق في مجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة، وتمكنت قواتنا من الرد على مصدر الإطلاق".
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الدفاع الروسية: الفرق التشغيلية في محطة زابوروجيه النووية تواصل عملها كالمعتاد

09:11 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 04.03.2022)
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها ويراقبون الوضع الإشعاعي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف للصحفيين يوم الجمعة إن كييف أرادت اتهام روسيا بإنشاء بؤرة إشعاعية في محطة زابوروجيه النووية.
وأضاف كوناشينكوف "في حوالي الساعة 2 صباحًا ، أثناء القيام بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة ، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من قبل مجموعة تخريبة أوكرانية، أطلقت النار من نوافذ عدة طوابق في مجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة، وتمكنت قواتنا من الرد على مصدر الإطلاق".
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