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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-القوات-المسلحة-تدمر-أكثر-من-1800-هدف-عسكري-أوكراني-1059438921.html
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تدمر أكثر من 1800 هدف عسكري أوكراني
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تدمر أكثر من 1800 هدف عسكري أوكراني
أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر أكثر من 1800 هدف عسكري أوكراني منذ بدء العملية العسكرية... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T09:33+0000
2022-03-04T09:33+0000
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وقال كوناشينكوف خلال مطالعة إعلامية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا: "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير 1812 هدفا أثناء العملية من بينها: 65 مركز قيادة اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية و56 نظاما مضاداً للطائرات من طراز "إس 300" و"بوك إم 1" و"أوسا" و59 رادارا.وأضاف كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت 49 طائرة للقوات الجوية الأوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و635 دبابة ومدرعات أخرى و67 و252 مدفع ميدان ومدافع هاون و442 وحدة آلية عسكرية خاصة، بالإضافة إلى تدمير 54 طائرة مسيرة قادرة على حمل عبوات ناسفة.أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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الدفاع الروسية: القوات المسلحة تدمر أكثر من 1800 هدف عسكري أوكراني

09:33 GMT 04.03.2022
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الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhailosvkiy
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر أكثر من 1800 هدف عسكري أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال كوناشينكوف خلال مطالعة إعلامية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا: "تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير 1812 هدفا أثناء العملية من بينها: 65 مركز قيادة اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية و56 نظاما مضاداً للطائرات من طراز "إس 300" و"بوك إم 1" و"أوسا" و59 رادارا.
وأضاف كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت 49 طائرة للقوات الجوية الأوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و635 دبابة ومدرعات أخرى و67 و252 مدفع ميدان ومدافع هاون و442 وحدة آلية عسكرية خاصة، بالإضافة إلى تدمير 54 طائرة مسيرة قادرة على حمل عبوات ناسفة.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
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