https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدفاع-الروسية-الوضع-الإنساني-الكارثي-في-أوكرانيا-يتدهور-بسرعة-1059446548.html

الدفاع الروسية: الوضع الإنساني الكارثي في أوكرانيا يتدهور بسرعة

الدفاع الروسية: الوضع الإنساني الكارثي في أوكرانيا يتدهور بسرعة

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن الوضع الإنساني الكارثي يتطور في معظم أراضي أوكرانيا، ويميل إلى... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T12:39+0000

2022-03-04T12:39+0000

2022-03-04T12:39+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف: "في الوقت الحالي، هناك وضع إنساني كارثي في معظم أراضي أوكرانيا، والذي، للأسف، يتدهور بسرعة. ولا تزال الظروف الأكثر صعوبة في كييف وخاركوف وسومي وتشرنيغوف وماريوبول، وكذلك في عدد من البلدات الأخرى. في هذه المدن، هناك اليوم كارثة إنسانية تقريبا".وشدد على أنه على الرغم من دعوات روسيا، فإن النازيين يحتجزون آلاف المواطنين الأوكرانيين، وكذلك عددا كبيرا من الأجانب، ولا يطلقون سراحهم للإجلاء.وأشار إلى أن إرهابيي الكتائب الوطنية يواصلون استخدام المدنيين والأجانب "كدروع بشرية"أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع بوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن أكثر من 7500 أجنبي ما زالوا محتجزين في أوكرانيا.وقال ميزينتسيف: "يوجد اليوم أكثر من 7.5 ألف أجنبي محتجزين كرهائن في مختلف البلدات الأوكرانية، بما في ذلك: في خاركوف - 3189 مواطنا من الهند، 2700 مواطنا من فيتنام، 200 مواطن أردني، و30 مواطنا مصريا، وفي مدينة سومي - 576 مواطنا هنديا، 121 مواطنا صينيا، 100 مواطنا من غانا، بالإضافة إلى 60 مواطنا مصريا و45 مواطنا أردنيا".وأطلقت روسيا، في 24 شباط/فبراير، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"، حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/طالب-هندي-يتحدث-عن-ممارسات-الجيش-الأوكراني-في-خاركوف-1059440247.html

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