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الدوما الروسي يقر قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الدوما-الروسي-يقر-قانون-تجريم-التضليل-الإعلامي-بشأن-القوات-المسلحة-الروسية-1059434828.html
الدوما الروسي يقر قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية
الدوما الروسي يقر قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية
أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، خلال جلسته العامة مشروع قانون قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T07:35+0000
2022-03-04T07:49+0000
روسيا
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ونشر موقع "الدوما" الروسي تفاصيل بشأن القانون المعتمد حيث ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية ضخمة على كل من يقوم بتزوير وتشويه الأخبار المتعلقة بشأن القوات المسلحة الروسية.وبحسب القانون المعتمد تم إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة النشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم تصل مدة السجن إلى 18.كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية حكم السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي (النواب)، فاسيلي بيسكاريف، في 28 شباط/ فبراير المنصرم، على ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.وقال بيسكاريف إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية في الدوما عملها.
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الدوما الروسي يقر قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية

07:35 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 04.03.2022)
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أقر مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، خلال جلسته العامة مشروع قانون قانون تجريم "التضليل الإعلامي" بشأن القوات المسلحة الروسية.
ونشر موقع "الدوما" الروسي تفاصيل بشأن القانون المعتمد حيث ينص على فرض عقوبات جنائية وغرامات مالية ضخمة على كل من يقوم بتزوير وتشويه الأخبار المتعلقة بشأن القوات المسلحة الروسية.
وبحسب القانون المعتمد تم إجراء تغييرات على قوانين الإجراءات الجنائية في روسيا، حيث يمنع نشر تقارير كاذبة تتعلق بعمليات القوات المسلحة الروسية وقد تصل غرامة النشر الأخبار المضللة والكاذبة إلى 1.5 مليون روبل، بالإضافة إلى حكم تصل مدة السجن إلى 18.
كما تتضمن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة عن عمد عن القوات المسلحة الروسية حكم السجن لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات أو غرامة مالية تصل قيمتها إلى 5 ملايين روبل.
وفي وقت سابق، أكد رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما الروسي (النواب)، فاسيلي بيسكاريف، في 28 شباط/ فبراير المنصرم، على ضرورة وضع مشروع قانون يحمل المسؤولية لكل من ينشر إشاعات تخص القوات الروسية.
وقال بيسكاريف إن رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما)، فياتشيسلاف فولودين، وافق على اقتراح لإعداد مشروع قانون بشأن المسؤولية الجنائية عن نشر إشاعات تخص القوات الروسية، وبدأت اللجنة الأمنية في الدوما عملها.
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