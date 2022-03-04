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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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الرئاسة التركية: جهودنا مستمرة لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
الرئاسة التركية: جهودنا مستمرة لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
أكدت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، استمرار جهود أنقرة لوقف الحرب بين أوكرانيا و روسيا، واصفة إياها بأنها "غير عادلة". 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:56+0000
2022-03-04T13:56+0000
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وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكازاخستاني في العاصمة نور سلطان، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني، معربا عن أسفه لحدوث هذه المواجهة العسكرية، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.وأضاف: "نريد أن تتمخض المحادثات بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج، وأن تنتهي هذه الحرب غير العادلة. لدينا علاقات تاريخية مع أوكرانيا وروسيا".وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في وقت سابق اليوم، إن "المفاوضات جارية بشأن نقل بعض المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا".وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الكرملين-ينفي-تخلي-روسيا-عن-فكرة-نزع-النازية-من-أوكرانيا-خلال-المفاوضات-1059446758.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار تركيا اليوم

الرئاسة التركية: جهودنا مستمرة لوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

13:56 GMT 04.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciفؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي
فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكدت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، استمرار جهود أنقرة لوقف الحرب بين أوكرانيا و روسيا، واصفة إياها بأنها "غير عادلة".
وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكازاخستاني في العاصمة نور سلطان، إن بلاده ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني، معربا عن أسفه لحدوث هذه المواجهة العسكرية، وذلك حسب وكالة الأناضول التركية.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
الكرملين ينفي تخلي روسيا عن فكرة نزع النازية من أوكرانيا خلال المفاوضات
12:42 GMT
وأضاف: "نريد أن تتمخض المحادثات بين روسيا وأوكرانيا عن نتائج، وأن تنتهي هذه الحرب غير العادلة. لدينا علاقات تاريخية مع أوكرانيا وروسيا".
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قال في وقت سابق اليوم، إن "المفاوضات جارية بشأن نقل بعض المواطنين الأتراك الموجودين في أوكرانيا إلى روسيا وإجلائهم إلى تركيا".
وأضاف أن أنقرة تريد أن يلتقي وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني في منتدى دبلوماسي في أنطاليا جنوبي تركيا الأسبوع المقبل لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيتمكنان من الحضور.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
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