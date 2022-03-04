https://arabic.sputniknews.com/20220304/الرئيس-اللبناني-يكشف-الحل-الأفضل-لإنهاء-النزاع-العسكري-القائم-بين-روسيا-وأوكرانيا-1059455013.html

الرئيس اللبناني يكشف الحل الأفضل لإنهاء النزاع العسكري القائم بين روسيا وأوكرانيا

الرئيس اللبناني يكشف الحل الأفضل لإنهاء النزاع العسكري القائم بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن التفاوض هو الأفضل في حل النزاع العسكري القائم بين روسيا وأوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T15:43+0000

2022-03-04T15:43+0000

2022-03-04T15:43+0000

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صرح عون، خلال لقائه وفدا من الاتحاد الأوروبي، أن "لبنان ضد أي عمل حربي، والعودة إلى خيار التفاوض هو الأفضل في حل النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا"، مشددا على أن "توسل السبل السلمية لمعالجة النزاعات بين الدول يبقى البديل عن العنف والعمليات العسكرية الخطيرة".وأدان لبنان، الأسبوع الماضي، ما وصفه بـ"اجتياح الأراضي الأوكرانية"، ودعا روسيا إلى وقف العمليات العسكرية فورا وسحب قواتها، فيما قالت السفارة الروسية في لبنان، إنها فوجئت ببيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي يندد بالعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأوضحت السفارة في بيان في موقعها على "فيسبوك": "بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علمًا بأن روسيا لم توفر جهدا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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