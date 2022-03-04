https://arabic.sputniknews.com/20220304/السعودية-مكافحة-الفساد-توقف-143-مسؤولا-في-6-وزارات-بتهم-بينها-الرشوة-1059455960.html
السعودية... "مكافحة الفساد" توقف 143 مسؤولا في 6 وزارات بتهم بينها الرشوة
السعودية... "مكافحة الفساد" توقف 143 مسؤولا في 6 وزارات بتهم بينها الرشوة
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت الشهر الماضي 143 مسؤولا في 6 وزارات بتهم بينها الرشوة والتزوير. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:49+0000
2022-03-04T15:49+0000
2022-03-04T15:49+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
ولي العهد محمد بن سلمان
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وبينت الهيئة الحكومية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أنها أجرت خلال الشهر الماضي 5 آلاف و72 جولة رقابية، باشرت خلالها التحقيق من 544 مسؤولا.وأضافت الهيئة أنها أوقفت 143 مسؤولا بينهم من أطلق سراحهم بالكفالة الضامنة.ولفتت إلى أن الجهات التي شهدت تلك الوقائع كانت وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.وكانت "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير"، من أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تم التحقيق فيها، وفق البيان.وأمس الخميس، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار".وأضاف في مقابلة مع مجلة "أتلانتك" الأمريكية، نشرتها قناة "العربية" : "لولا تصدينا للفساد لما كان هناك نمو ولا وزراء أكفاء ولا استثمار أجنبي".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان
السعودية... "مكافحة الفساد" توقف 143 مسؤولا في 6 وزارات بتهم بينها الرشوة
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كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت الشهر الماضي 143 مسؤولا في 6 وزارات بتهم بينها الرشوة والتزوير.
وبينت الهيئة الحكومية في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر أنها أجرت خلال الشهر الماضي 5 آلاف و72 جولة رقابية، باشرت خلالها التحقيق من 544 مسؤولا.
وأضافت الهيئة
أنها أوقفت 143 مسؤولا بينهم من أطلق سراحهم بالكفالة الضامنة.
ولفتت إلى أن الجهات التي شهدت تلك الوقائع كانت وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وكانت "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير"، من أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تم التحقيق فيها، وفق البيان.
وأمس الخميس، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "معركتنا مع الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار".
وأضاف في مقابلة مع مجلة "أتلانتك" الأمريكية، نشرتها قناة "العربية
" : "لولا تصدينا للفساد لما كان هناك نمو ولا وزراء أكفاء ولا استثمار أجنبي".