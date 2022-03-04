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https://arabic.sputniknews.com/20220304/السفارة-الكويتية-في-القاهرة-القتيل-المشتبه-في-هويته-ثبت-بأنه-مواطن-مصري-وليس-كويتيا-1059454927.html
السفارة الكويتية في القاهرة: القتيل المشتبه في هويته ثبت بأنه مواطن مصري وليس كويتيا
السفارة الكويتية في القاهرة: القتيل المشتبه في هويته ثبت بأنه مواطن مصري وليس كويتيا
كشفت السفارة الكويتية في القاهرة، اليوم الجمعة، عن أن "السلطات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية أكدت بأن القتيل المشتبه في هويته ثبت بأنه مواطن مصري وليس... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:38+0000
2022-03-04T15:39+0000
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وأعربت سفارة دولة الكويت في القاهرة، في بيان صحفي، عن خالص الشكر للسلطات المصرية على تعاونها مع السفارة وفي سرعة إبلاغها عن هوية الضحية بعد الكشف عنها مباشرة.وكانت مصادر ديبلوماسية قد أفادت لصحيفة الراي الكويتية، أن "السفارة في القاهرة تحركت فور تلقيها معلومات عن العثور على جثة مواطن كويتي في منطقة الهرم بالجيزة، وتواصلت مع السلطات المصرية للتعرف على ملابسات الحادث"، مؤكدة أنه تم إيفاد محامي السفارة للإطلاع على محضر الشرطة وحضور تحقيقات النيابة العامة التي بدأت مباشرة بعد البلاغ عن الحادث.
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أخبار الكويت اليوم, أخبار مصر الآن

السفارة الكويتية في القاهرة: القتيل المشتبه في هويته ثبت بأنه مواطن مصري وليس كويتيا

15:38 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 15:39 GMT 04.03.2022)
© AFP 2022 / KHALED DESOUKIعناصر من الشرطة المصرية
عناصر من الشرطة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / KHALED DESOUKI
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كشفت السفارة الكويتية في القاهرة، اليوم الجمعة، عن أن "السلطات الأمنية المعنية في جمهورية مصر العربية أكدت بأن القتيل المشتبه في هويته ثبت بأنه مواطن مصري وليس كويتيا".
وأعربت سفارة دولة الكويت في القاهرة، في بيان صحفي، عن خالص الشكر للسلطات المصرية على تعاونها مع السفارة وفي سرعة إبلاغها عن هوية الضحية بعد الكشف عنها مباشرة.
وكانت مصادر ديبلوماسية قد أفادت لصحيفة الراي الكويتية، أن "السفارة في القاهرة تحركت فور تلقيها معلومات عن العثور على جثة مواطن كويتي في منطقة الهرم بالجيزة، وتواصلت مع السلطات المصرية للتعرف على ملابسات الحادث"، مؤكدة أنه تم إيفاد محامي السفارة للإطلاع على محضر الشرطة وحضور تحقيقات النيابة العامة التي بدأت مباشرة بعد البلاغ عن الحادث.
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