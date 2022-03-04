https://arabic.sputniknews.com/20220304/السفير-الروسي-في-باريس-فرنسا-تحتجز-3-سفن-ويخت-روسي-دون-أي-تفسير-1059440612.html
السفير الروسي في باريس: فرنسا تحتجز 3 سفن ويخت روسي دون أي تفسير
السفير الروسي في باريس: فرنسا تحتجز 3 سفن ويخت روسي دون أي تفسير
قال السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف، اليوم الجمعة، إن المياه الإقليمية الفرنسية بالنسبة للسفن الروسية أصبحت اليوم مماثلة للمياه الإقليمية للصومال. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:07+0000
2022-03-04T10:07+0000
2022-03-04T10:07+0000
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وأضاف ميشكوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "تم احتجاز ثلاث سفن ويخت روسي واحد... السفن موقوفة عمليا دون أي تفسير، تم تفتيشها، ولم يتم العثور على شيء. كل شيء يتم نقله إلى السلطات القضائية، ولا أحد بالطبع يمكنه التنبؤ بما ستتخذه السلطات القضائية من قرار".وختم السفير الروسي بالقول: "من حيث المبدأ، بالنسبة للسفن الروسية، فإن المياه الإقليمية الفرنسية اليوم تشبه المياه الإقليمية للصومال".وأعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيشن حرباً اقتصادية ومالية شاملة ضد روسيا، رداً على العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/فرنسا-تصادر-يختا-يملكه-رجل-أعمال-روسي-1059401112.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , روسيا
السفير الروسي في باريس: فرنسا تحتجز 3 سفن ويخت روسي دون أي تفسير
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قال السفير الروسي في باريس أليكسي ميشكوف، اليوم الجمعة، إن المياه الإقليمية الفرنسية بالنسبة للسفن الروسية أصبحت اليوم مماثلة للمياه الإقليمية للصومال.
وأضاف ميشكوف لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "تم احتجاز ثلاث سفن ويخت روسي
واحد... السفن موقوفة عمليا دون أي تفسير، تم تفتيشها، ولم يتم العثور على شيء. كل شيء يتم نقله إلى السلطات القضائية، ولا أحد بالطبع يمكنه التنبؤ بما ستتخذه السلطات القضائية من قرار".
وختم السفير الروسي بالقول: "من حيث المبدأ، بالنسبة للسفن الروسية، فإن المياه الإقليمية الفرنسية اليوم تشبه المياه الإقليمية للصومال".
وأعلن وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، يوم الثلاثاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي سيشن حرباً اقتصادية ومالية شاملة ضد روسيا، رداً على العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
وعلى مدار الأيام الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا
، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.