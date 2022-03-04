https://arabic.sputniknews.com/20220304/الصين-تتهم-أمريكا-بنشر-الأكاذيب-1059441680.html
الصين تتهم أمريكا بنشر الأكاذيب
الصين تتهم أمريكا بنشر الأكاذيب
أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من المسؤولية تجاه الأزمة الأوكرانية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:22+0000
2022-03-04T10:22+0000
2022-03-04T10:34+0000
تغطية أحداث دونباس
الصين
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في الحديث للصحفيين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التنصل من مسؤوليتها حين تتهم الصين زاعمة أن الصين لا تفعل شيئا لحل الأزمة الأوكرانية.ووصف متحدث الخارجية الصينية الأسلوب الذي تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إليه للتنصل من المسؤولية ونشر الأكاذيب بالوقح.ونوه إلى أن المعلومات الكاذبة التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية تكشف نواياها الحقيقية باستغلال الأزمة لخدمة مصالحها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيئا لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية، بل عملت على تأجيجها من خلال تقديم المساعدة العسكرية وتشديد التهديدات العسكرية.وأكد أن الصين ترحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، وتدعم البحث عن حل سياسي يستجيب لمصالح روسيا وأوكرانيا بطريق الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام.من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية لا توجه الضربات إلا لمنشآت عسكرية محددة ومواقع قوات نظام الحكم.
الصين
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
الصين تتهم أمريكا بنشر الأكاذيب
10:22 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية عن تنصل الولايات المتحدة الأمريكية من المسؤولية تجاه الأزمة الأوكرانية.
ووصف متحدث الخارجية الصينية الأسلوب الذي تلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إليه للتنصل من المسؤولية ونشر الأكاذيب بالوقح.
ونوه إلى أن المعلومات الكاذبة التي تنشرها الولايات المتحدة الأمريكية تكشف نواياها الحقيقية باستغلال الأزمة لخدمة مصالحها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تفعل شيئا لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية، بل عملت على تأجيجها من خلال تقديم المساعدة العسكرية وتشديد التهديدات العسكرية.
وأكد أن الصين ترحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، وتدعم البحث عن حل سياسي يستجيب لمصالح روسيا وأوكرانيا بطريق الحوار والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام.
من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية لا توجه الضربات إلا لمنشآت عسكرية محددة ومواقع قوات نظام الحكم.