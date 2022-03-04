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https://arabic.sputniknews.com/20220304/الصين-تمنع-بث-مباريات-الدوري-الإنجليزي-الممتاز-لانحيازه-لأوكرانيا-1059456589.html
الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لانحيازه لأوكرانيا
الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لانحيازه لأوكرانيا
منعت الصين، بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، بسبب انحيازه لأوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:59+0000
2022-03-04T16:00+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم
الصين
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أعلنت الجهة المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصين، أنها لن تبث مباريات مطلع الأسبوع بسبب خطط مسؤولي الدوري لإظهار الدعم لأوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أنه لن ينظم أي مباريات في روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا، ولن يسمح برفع علم البلاد أو ترديد النشيد الوطني.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220227/الفيفا-يقول-إنه-لن-ينظم-مباريات-لكرة-القدم-في-روسيا-1059244598.html
الصين
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أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم, الصين

الصين تمنع بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لانحيازه لأوكرانيا

15:59 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 16:00 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / MIKE HEWITTتشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
تشيلسي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / MIKE HEWITT
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منعت الصين، بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، بسبب انحيازه لأوكرانيا.
أعلنت الجهة المالكة لحقوق بث الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الصين، أنها لن تبث مباريات مطلع الأسبوع بسبب خطط مسؤولي الدوري لإظهار الدعم لأوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".
رئيس فيفا جاني إنفانتينيو ، 20 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2022
الفيفا يقول إنه لن ينظم مباريات لكرة القدم في روسيا
27 فبراير, 19:48 GMT
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن أنه لن ينظم أي مباريات في روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الروسي سيتمكن من المشاركة في أي بطولة تحت اسم "الاتحاد الروسي لكرة القدم" وليس روسيا، ولن يسمح برفع علم البلاد أو ترديد النشيد الوطني.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، استجاب الغرب للعملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا بأنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف في أوكرانيا.
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