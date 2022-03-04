https://arabic.sputniknews.com/20220304/الصين-على-المجتمع-الدولي-أن-يتبنى-نهجا-مسؤولا-وحياديا-بشأن-الأزمة-الأوكرانية-1059463336.html
الصين: على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا مسؤولا وحياديا بشأن الأزمة الأوكرانية
الصين: على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا مسؤولا وحياديا بشأن الأزمة الأوكرانية
دعت الصين، مساء اليوم الجمعة. المجتمع الدولي إلى تبني نهج مسؤول وحيادي، بشأن الأزمة الأوكرانية وتهيئة مناخ لتسهيل المحادثات بين كييف وموسكو. . 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T18:30+0000
2022-03-04T18:30+0000
2022-03-04T18:30+0000
تغطية أحداث دونباس
الصين
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. جاء ذلك في كلمة للمندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي.وقال تشانغ: "يتعين على المجتمع الدولي أن يظل هادئًا وعقلانيا وأن يتبنى نهجا مسؤولا وحياديا وموضوعيا لخلق مناخ وظروف سليمة لإجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المعنية".وقال تشانغ إن الصين تشجع روسيا وأوكرانيا على التوصل إلى حل تفاوضي وترحب بالحوار بين الطرفين لإقامة ممر إنساني.وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/ آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
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الصين, منظمة الأمم المتحدة, روسيا
الصين: على المجتمع الدولي أن يتبنى نهجا مسؤولا وحياديا بشأن الأزمة الأوكرانية
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دعت الصين، مساء اليوم الجمعة. المجتمع الدولي إلى تبني نهج مسؤول وحيادي، بشأن الأزمة الأوكرانية وتهيئة مناخ لتسهيل المحادثات بين كييف وموسكو. .
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. جاء ذلك في كلمة للمندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير تشانغ جون خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي.
وقال تشانغ: "يتعين على المجتمع الدولي أن يظل هادئًا وعقلانيا وأن يتبنى نهجا مسؤولا وحياديا وموضوعيا لخلق مناخ وظروف سليمة لإجراء محادثات مباشرة بين الأطراف المعنية".
وقال تشانغ إن الصين تشجع روسيا وأوكرانيا على التوصل إلى حل تفاوضي وترحب بالحوار بين الطرفين لإقامة ممر إنساني.
وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني
الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/ آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.