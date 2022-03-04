https://arabic.sputniknews.com/20220304/الطوارئ-الأوكرانية-السيطرة-على-الحريق-المندلع-في-محطة-زابوريجيا-للطاقة-النووية-1059432236.html
الطوارئ الأوكرانية: السيطرة على حريق محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الطوارئ الأوكرانية: السيطرة على حريق محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلنت الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T04:53+0000
2022-03-04T04:53+0000
2022-03-04T05:12+0000
العالم
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وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".وفي وقت سابق، أفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع جنوبي أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها. وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية، في بيان يوم الجمعة: "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".بدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لم يؤثر على معداتها الأساسية.وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "أوكرانيا تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حريق موقع زابوروجيه للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات" الأساسية "، وأن أفراد المحطة يتخذون إجراءات تخفيفية".
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العالم
الطوارئ الأوكرانية: السيطرة على حريق محطة زابوروجيه للطاقة النووية
04:53 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 05:12 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت الطوارئ الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".
وفي وقت سابق، أفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تقع جنوبي أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية، في بيان يوم الجمعة: "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
بدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الحريق الذي وقع بالقرب من محطة الطاقة النووية في زابوروجيه لم يؤثر على معداتها الأساسية.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "أوكرانيا تخبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن حريق موقع زابوروجيه للطاقة النووية لم يؤثر على المعدات" الأساسية "، وأن أفراد المحطة يتخذون إجراءات تخفيفية".