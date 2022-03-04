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https://arabic.sputniknews.com/20220304/العثور-على-الأوليغارش-ميخائيل-واتفورد-ميتا-في-منزله-بإنكلترا-1059455792.html
العثور على الأوليغارش ميخائيل واتفورد ميتا في منزله بإنكلترا
العثور على الأوليغارش ميخائيل واتفورد ميتا في منزله بإنكلترا
عثرت الشرطة البريطانية على الأوليغارش الأوكراني المولد ميخائيل واتفورد، ميتا في منزله في ساري جنوب شرقي إنكلترا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:44+0000
2022-03-04T15:46+0000
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أعلنت شرطة ساري، بحسب صحيفة "الغارديان"، أنه تم العثور على واتفورد ميتا في منزله في ظروف غامضة، مشيرة إلى إلى أن وفاة ميخائيل واتفورد البالغ من العمر 66 عامًا، الذي جمع ثروته من النفط والغاز بعد زوال الاتحاد السوفيتي، أمر غير مفسر لكنه ليس مريبا.تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على الأوليغارشية في المملكة المتحدة، وذلك بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والذين يُعتقد أنهم أعضاء في الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين، حيث تقدر ممتلكاتهم في بريطانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.وبحسب الصحيفة، لا يوجد ما يشير إلى أن واتفورد كان هدفًا للعقوبات التي تدعمها بريطانيا بسبب قربه من بوتين، أو بسبب عملية روسية، حيث قال متحدث باسم شرطة ساري: "تم استدعاؤنا ظهر يوم الاثنين 28 فبراير/ شباط بعد ورود تقارير عن اكتشاف جثة رجل في منطقة في بورتنال درايف، وينتوورث. ويجري التحقيق في ملابسات الوفاة لكن لا يعتقد أن هناك أي ظروف مشبوهة في هذا الوقت".
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العالم, بريطانيا, الأوليغارشيين

العثور على الأوليغارش ميخائيل واتفورد ميتا في منزله بإنكلترا

15:44 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 15:46 GMT 04.03.2022)
© AP Photo / PA / Dominic Lipinskiالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / PA / Dominic Lipinski
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عثرت الشرطة البريطانية على الأوليغارش الأوكراني المولد ميخائيل واتفورد، ميتا في منزله في ساري جنوب شرقي إنكلترا.
أعلنت شرطة ساري، بحسب صحيفة "الغارديان"، أنه تم العثور على واتفورد ميتا في منزله في ظروف غامضة، مشيرة إلى إلى أن وفاة ميخائيل واتفورد البالغ من العمر 66 عامًا، الذي جمع ثروته من النفط والغاز بعد زوال الاتحاد السوفيتي، أمر غير مفسر لكنه ليس مريبا.
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يتركز فيه الاهتمام على الأوليغارشية في المملكة المتحدة، وذلك بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والذين يُعتقد أنهم أعضاء في الدائرة المقربة من فلاديمير بوتين، حيث تقدر ممتلكاتهم في بريطانيا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب الصحيفة، لا يوجد ما يشير إلى أن واتفورد كان هدفًا للعقوبات التي تدعمها بريطانيا بسبب قربه من بوتين، أو بسبب عملية روسية، حيث قال متحدث باسم شرطة ساري: "تم استدعاؤنا ظهر يوم الاثنين 28 فبراير/ شباط بعد ورود تقارير عن اكتشاف جثة رجل في منطقة في بورتنال درايف، وينتوورث. ويجري التحقيق في ملابسات الوفاة لكن لا يعتقد أن هناك أي ظروف مشبوهة في هذا الوقت".
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