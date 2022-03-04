عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القبض-على-3-سعوديين-جمعوا-3-ملايين-ريال-من-إعلانات-سيارات-وهمية-1059462232.html
القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية
القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية
ألقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك، بتهمة نشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏سيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏ 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T18:04+0000
2022-03-04T18:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/02/1030690270_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a477e8418e12b7764d80d355d7ca806f.jpg
وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان رسمي له أن "الثلاثة جناة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي من إعلاناتهم الوهمية".وأشار إلى أن "إجراءات الاستدلال بيّنت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/02/1030690270_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_fd8f54715db78aa82fef50f012235101.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية

18:04 GMT 04.03.2022
CC0 / Pixabay / مدينة الرياض، السعودية
مدينة الرياض، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
مدينة الرياض، السعودية
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرGoogle news
ألقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك، بتهمة نشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع ‏سيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.‏
وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان رسمي له أن "الثلاثة جناة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي من إعلاناتهم الوهمية".
وأشار إلى أن "إجراءات الاستدلال بيّنت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس18:20 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала