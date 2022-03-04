https://arabic.sputniknews.com/20220304/القبض-على-3-سعوديين-جمعوا-3-ملايين-ريال-من-إعلانات-سيارات-وهمية-1059462232.html
القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية
القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية
ألقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك، بتهمة نشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع سيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T18:04+0000
2022-03-04T18:04+0000
2022-03-04T18:04+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/02/1030690270_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a477e8418e12b7764d80d355d7ca806f.jpg
وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان رسمي له أن "الثلاثة جناة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي من إعلاناتهم الوهمية".وأشار إلى أن "إجراءات الاستدلال بيّنت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103069/02/1030690270_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_fd8f54715db78aa82fef50f012235101.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
القبض على 3 سعوديين جمعوا 3 ملايين ريال من إعلانات سيارات وهمية
تابعنا عبر
ألقت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، القبض على 3 مواطنين في منطقة تبوك، بتهمة نشرهم إعلانات وهمية احتيالية لبيع سيارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر حساب الأمن العام السعودي في بيان رسمي له أن "الثلاثة جناة جمعوا أكثر من 3 ملايين ريال سعودي من إعلاناتهم الوهمية".
وأشار إلى أن "إجراءات الاستدلال بيّنت وجود 73 بلاغا من مختلف مناطق السعودية ضدهم، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتمت إحالتهم للنيابة العامة".