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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/الكرملين-ينفي-تخلي-روسيا-عن-فكرة-نزع-النازية-من-أوكرانيا-خلال-المفاوضات-1059446758.html
الكرملين ينفي تخلي روسيا عن فكرة نزع النازية من أوكرانيا خلال المفاوضات
الكرملين ينفي تخلي روسيا عن فكرة نزع النازية من أوكرانيا خلال المفاوضات
قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، إنه خلال المفاوضات مع أوكرانيا، لم تتخل روسيا عن فكرة نزع النازية من أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:42+0000
2022-03-04T12:42+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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ردّ بيسكوف، مجيبًا على السؤال حول النازيين من الصحفيين: "لا، ليس الأمر كذلك تخلي، لم تتخل روسيا عن فكرة نزع النازية عن أوكرانيا خلال المفاوضات ".وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الكرملين-يعلق-على-تصريحات-سيناتور-أمريكي-بارز-حول-اغتيال-بوتين-1059445605.html
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روسيا

الكرملين ينفي تخلي روسيا عن فكرة نزع النازية من أوكرانيا خلال المفاوضات

12:42 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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قال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، اليوم الجمعة، إنه خلال المفاوضات مع أوكرانيا، لم تتخل روسيا عن فكرة نزع النازية من أوكرانيا.
ردّ بيسكوف، مجيبًا على السؤال حول النازيين من الصحفيين: "لا، ليس الأمر كذلك تخلي، لم تتخل روسيا عن فكرة نزع النازية عن أوكرانيا خلال المفاوضات ".
وأجرى الوفدان الروسي والأوكراني الجولة الثانية من المفاوضات التي تستضيفها بيلاروسيا في يوم 3 مارس/آذار. وتوصل الطرفان إلى تفاهم بشأن توفير الممرات الآمنة لإجلاء المدنيين وإيصال الغذاء والدواء. وبحسب الطرف الأوكراني، ستعقد الجولة الثالثة في بداية الأسبوع المقبل.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة. وأكد بوتين أمس أن القوات الروسية تواصل العملية العسكرية وفقا للخطة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موسكو، روسيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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