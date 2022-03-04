https://arabic.sputniknews.com/20220304/المريخ-السوداني-في-القاهرة-للقاء-الأهلي-في-دوري-أبطال-أفريقيا-1059458330.html
المريخ السوداني في القاهرة للقاء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
المريخ السوداني في القاهرة للقاء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
توجه سيف الدين الطيب إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يلتقي "المريخ" و"الأهلي" غدا السبت ضمن... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T16:39+0000
2022-03-04T16:39+0000
2022-03-04T16:39+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048097266_0:64:2121:1257_1920x0_80_0_0_5e595d431fe6055379b3af2a4032ef27.jpg
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن إبراهيم، وهو أيضا نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة ليترأس بعثة المريخ العاصمي المتواجدة هناك قبل مواجهة الأهلي المصري غدا.يشار إلى أن مواجهة الأهلي والمريخ هي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتقام بإستاد السلام في تمام التاسعة مساءبتوقيت القاهرة.وكان النادي الأهلي المصري استعاد صدارة الدوري المصري بعدما فاز على فريق المقاصة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء الماضي.وتقدم الأهلي في الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعته بالمقاصة على استاد الأهلي بمدينة السلام، بقدم اللاعب المحترف بين صفوفه، لويس ميكيسوني، هدفين، وهدف لحسين الشحات، فيما أحرز اللاعب الشاب طارق زياد الهدف الرابع قبيل نهاية الشوط الثاني والمباراة بدقيقتين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/1048097266_178:0:1941:1322_1920x0_80_0_0_09ef608212db05850e7a426d6dc3fd1c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
المريخ السوداني في القاهرة للقاء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
تابعنا عبر
توجه سيف الدين الطيب إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يلتقي "المريخ" و"الأهلي" غدا السبت ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"
بأن إبراهيم، وهو أيضا نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة ليترأس بعثة المريخ العاصمي المتواجدة هناك قبل مواجهة الأهلي المصري غدا.
يشار إلى أن مواجهة الأهلي والمريخ هي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتقام بإستاد السلام في تمام التاسعة مساءبتوقيت القاهرة.
وكان النادي الأهلي المصري استعاد صدارة الدوري المصري
بعدما فاز على فريق المقاصة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء الماضي.
وتقدم الأهلي في الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعته بالمقاصة على استاد الأهلي بمدينة السلام، بقدم اللاعب المحترف بين صفوفه، لويس ميكيسوني، هدفين، وهدف لحسين الشحات، فيما أحرز اللاعب الشاب طارق زياد الهدف الرابع قبيل نهاية الشوط الثاني والمباراة بدقيقتين.