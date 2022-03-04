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المريخ السوداني في القاهرة للقاء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
المريخ السوداني في القاهرة للقاء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
توجه سيف الدين الطيب إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يلتقي "المريخ" و"الأهلي" غدا السبت ضمن... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T16:39+0000
2022-03-04T16:39+0000
مجتمع
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن إبراهيم، وهو أيضا نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة ليترأس بعثة المريخ العاصمي المتواجدة هناك قبل مواجهة الأهلي المصري غدا.يشار إلى أن مواجهة الأهلي والمريخ هي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتقام بإستاد السلام في تمام التاسعة مساءبتوقيت القاهرة.وكان النادي الأهلي المصري استعاد صدارة الدوري المصري بعدما فاز على فريق المقاصة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء الماضي.وتقدم الأهلي في الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعته بالمقاصة على استاد الأهلي بمدينة السلام، بقدم اللاعب المحترف بين صفوفه، لويس ميكيسوني، هدفين، وهدف لحسين الشحات، فيما أحرز اللاعب الشاب طارق زياد الهدف الرابع قبيل نهاية الشوط الثاني والمباراة بدقيقتين.
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مجتمع

المريخ السوداني في القاهرة للقاء الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

16:39 GMT 04.03.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUSمشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021
مشجعو النادي الأهلي المصري يرتدون كمامات طبية في مباراة بايرون ميونيخ وتيجرس في كأس العالم للأندية، قطر، 11 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / MOHAMMED DABBOUS
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توجه سيف الدين الطيب إبراهيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يلتقي "المريخ" و"الأهلي" غدا السبت ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأن إبراهيم، وهو أيضا نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة ليترأس بعثة المريخ العاصمي المتواجدة هناك قبل مواجهة الأهلي المصري غدا.
يشار إلى أن مواجهة الأهلي والمريخ هي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وتقام بإستاد السلام في تمام التاسعة مساءبتوقيت القاهرة.
وكان النادي الأهلي المصري استعاد صدارة الدوري المصري بعدما فاز على فريق المقاصة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الثلاثاء الماضي.
وتقدم الأهلي في الشوط الأول من المباراة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعته بالمقاصة على استاد الأهلي بمدينة السلام، بقدم اللاعب المحترف بين صفوفه، لويس ميكيسوني، هدفين، وهدف لحسين الشحات، فيما أحرز اللاعب الشاب طارق زياد الهدف الرابع قبيل نهاية الشوط الثاني والمباراة بدقيقتين.
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