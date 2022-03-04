https://arabic.sputniknews.com/20220304/المستشار-الألماني-ألمانيا-ليست-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا-ولن-تنضم-إليه-1059447185.html

المستشار الألماني: ألمانيا ليست طرفا ولن تنضم إلى الصراع في أوكرانيا

المستشار الألماني: ألمانيا ليست طرفا ولن تنضم إلى الصراع في أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا ولن تنضم إليه. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T12:52+0000

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية عن شولتس، قوله: "نحن لسنا، ولن نكون جزءًا من الاشتباك العسكري الذي يحدث هناك. ومن الواضح لنا أن الناتو والدول الأعضاء فيه لن يشاركوا ... وفي الوقت نفسه، نبذل قصارى جهدنا للإسهام في جعل التنمية ممكنة في أوكرانيا، للناس، مع وجود نظام وقف إطلاق النار وانسحاب القوات".ووفقا له: "صحيح أننا قلنا بأننا نعمل بقدراتنا السياسية، فيما يتعلق بالعقوبات التي أعلناها مسبقًا في حالة حدوث غزو عسكري"، ولكننا "سنستغل كل فرصة للدفع دبلوماسيًا من أجل نهاية هذه الأعمال العدائية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد شولتس أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا للضغط، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحوار والدبلوماسية.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/ستولتنبرغ-الناتو-لن-يكون-طرفا-في-الصراع-العسكري-في-أوكرانيا-1059439403.html

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