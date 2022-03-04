عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/المستشار-الألماني-ألمانيا-ليست-طرفا-في-الصراع-بأوكرانيا-ولن-تنضم-إليه-1059447185.html
المستشار الألماني: ألمانيا ليست طرفا ولن تنضم إلى الصراع في أوكرانيا
المستشار الألماني: ألمانيا ليست طرفا ولن تنضم إلى الصراع في أوكرانيا
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا ولن تنضم إليه. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:52+0000
2022-03-04T12:56+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703961_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_16ee44131576059c6b2e7cd2b5dcb642.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية عن شولتس، قوله: "نحن لسنا، ولن نكون جزءًا من الاشتباك العسكري الذي يحدث هناك. ومن الواضح لنا أن الناتو والدول الأعضاء فيه لن يشاركوا ... وفي الوقت نفسه، نبذل قصارى جهدنا للإسهام في جعل التنمية ممكنة في أوكرانيا، للناس، مع وجود نظام وقف إطلاق النار وانسحاب القوات".ووفقا له: "صحيح أننا قلنا بأننا نعمل بقدراتنا السياسية، فيما يتعلق بالعقوبات التي أعلناها مسبقًا في حالة حدوث غزو عسكري"، ولكننا "سنستغل كل فرصة للدفع دبلوماسيًا من أجل نهاية هذه الأعمال العدائية".وفي وقت سابق من اليوم، أكد شولتس أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا للضغط، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحوار والدبلوماسية.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/ستولتنبرغ-الناتو-لن-يكون-طرفا-في-الصراع-العسكري-في-أوكرانيا-1059439403.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703961_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_67ed1d65622710ce2f7ea614e19e0f51.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار ألمانيا

المستشار الألماني: ألمانيا ليست طرفا ولن تنضم إلى الصراع في أوكرانيا

12:52 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 12:56 GMT 04.03.2022)
© AFP 2022 / Tobias Schwarzمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / Tobias Schwarz
تابعنا عبرGoogle news
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الجمعة، أن ألمانيا ليست طرفًا في الصراع في أوكرانيا ولن تنضم إليه.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت قناة "فينيكس" التلفزيونية عن شولتس، قوله: "نحن لسنا، ولن نكون جزءًا من الاشتباك العسكري الذي يحدث هناك. ومن الواضح لنا أن الناتو والدول الأعضاء فيه لن يشاركوا ... وفي الوقت نفسه، نبذل قصارى جهدنا للإسهام في جعل التنمية ممكنة في أوكرانيا، للناس، مع وجود نظام وقف إطلاق النار وانسحاب القوات".
قوات الناتو على حدود روسيا - مدرعات تابعة لقوات الجيش البريطاني تصل إلى إستونيا 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تغطية أحداث دونباس
ستولتنبرغ: الناتو لن يكون طرفا في الصراع العسكري في أوكرانيا
09:45 GMT
ووفقا له: "صحيح أننا قلنا بأننا نعمل بقدراتنا السياسية، فيما يتعلق بالعقوبات التي أعلناها مسبقًا في حالة حدوث غزو عسكري"، ولكننا "سنستغل كل فرصة للدفع دبلوماسيًا من أجل نهاية هذه الأعمال العدائية".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد شولتس أن الدول الغربية فرضت عقوبات اقتصادية واسعة ضد روسيا للضغط، لكنها في الوقت نفسه مستعدة للحوار والدبلوماسية.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية الأشخاص، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، على مدار ثماني سنوات"؛ حسبما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الروسي، إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع سلاح أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.
وردت الدول الغربية على تحرك موسكو، بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، وزيادة الدعم العسكري لسلطات كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:47 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала