https://arabic.sputniknews.com/20220304/المستشار-النمساوي-السابق-يتنحى-عن-منصبه-في-شركة-لوك-أويل-الروسية-1059444188.html

المستشار النمساوي السابق يتنحى عن منصبه في شركة "لوك أويل" الروسية

المستشار النمساوي السابق يتنحى عن منصبه في شركة "لوك أويل" الروسية

تنحى المستشار النمساوي السابق فولفغانغ شوسيل عن منصبه في مجلس إدارة شركة الطاقة الروسية العملاقة "لوك أويل"، وهو أحدث سياسي غربي ينأى بنفسه عن الدولة الروسية... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T11:42+0000

2022-03-04T11:42+0000

2022-03-04T11:43+0000

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روسيا

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ونقلت "رويترز" عن شوسيل، قوله إنه قضى الأيام الأخيرة بعد عامين في مجلس إدارة الشركة يحثها على تبني قرار يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي وصفها بأنها "تجاوزت الخط الأحمر بالنسبة له".وأوضح شوسيل، قائلا: "بالنسبة لي، كشخص دافع دائما عن علاقات بناءة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، فإن الهجوم الحربي على أوكرانيا، والهجمات الوحشية على السكان المدنيين وقصفهم قد تجاوز الخط الأحمر"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، اليوم الجمعة، أن الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا وتم تكليف كييف بالدور الرئيسي.وكتب أزاروف في صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: "الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا وتم إعطاء الدور الرئيسي في هذا إلى النخبة الحاكمة الحالية التي تسيطر عليها أمريكا في أوكرانيا والقوميين".وأضاف نازاروف، قائلا: "منذ ديسمبر 2021، وروسيا تتلقى معلومات حول خطط الناتو لنشر 4 ألوية عسكرية (2 برية، 1 بحرية، 1 جوية) على أراضي أوكرانيا. علاوة على ذلك، لواء جوي لديه القدرة على حمل رؤوس حربية نووية. أراد الناتو الموافقة على هذا النشر للقوات في صيف عام 2022 في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، على الأرجح بحلول نهاية العام، سيكونون قد أثاروا صراعًا وشنوا عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد روسيا باستخدام الأسلحة النووية".

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