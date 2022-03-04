https://arabic.sputniknews.com/20220304/المغرب-يعلن-استعادة-آثار-مسروقة-يعود-بعضها-إلى-56-مليون-سنة-1059441393.html

المغرب يعلن استعادة آثار مسروقة يعود بعضها إلى 56 مليون سنة

المغرب يعلن استعادة آثار مسروقة يعود بعضها إلى 56 مليون سنة

عرضت الحكومة المغربية عددا من القطع الأثرية التي استعادتها، بعد تهريبها، من كل من الولايات المتحدة وفرنسا، وهي عبارة عن حفريات تعود إلى نحو 56 مليون عام. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T10:16+0000

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2022-03-04T10:16+0000

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وقال وزير الثقافة المغربي محمد مهدي بنسعيد في ندوة صحفية في الرباط، إن هذه الآثار "التي يعود بعضها إلى 56 مليون سنة، لها أهمية كبيرة، والخبراء المغاربة يحاولون قراءة هذه الأثار، لمعرفة وضع المغرب التاريخي والطبيعي آنذاك".ضمت الآثار المعروضة جمجمة تمساح تعود إلى 56 مليون عام، استُرجعت من الولايات المتحدة، وقطعا حجرية مصقولة ونقوشا صخرية وقطعا من المعادن وأدوات حجرية تعود لفترة ما قبل التاريخ وحفريات، عبارة عن رؤوس سلاحف وحشرات بحرية وبرية، وعددا من القطع الأثرية والجيولوجية الأخرى.وأشار إلى أن هذه الأثار تشجع السياحة الثقافية، وممكن "أن نخلق لها متاحف ستبسط أهمية هذه الحفريات".وقال المغرب إنه استرجع، عام 2021، ما يقرب 25 ألف قطعة أثرية مختلفة "تكتسي أهمية بالغة وتنتمي لمواقع من جنوب البلاد والأطلس الصغير، وتعود إلى أزمنة جيولوجية قديمة وعصور ما قبل التاريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20211208/تقرير-قطع-أثرية-مصرية-مهربة-في-إسرائيل-تعيدها-تل-أبيب-غدا-للقاهرة-صور-1053716159.html

https://arabic.sputniknews.com/20210801/الآثار-العراقية-تتحدث-عن-عدد-القطع-المهربة-خارج-البلاد-1049726325.html

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