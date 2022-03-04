https://arabic.sputniknews.com/20220304/المفاوضات-بخصوص-الملف-النووي-الإيراني-بين-التفاؤل-بالحسم-والتحذير-من-فوات-الوقت-1059450449.html
المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني... بين التفاؤل بالحسم والتحذير من فوات الوقت
المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني... بين التفاؤل بالحسم والتحذير من فوات الوقت
تناقش الحلقة إعلان الولايات المتحدة إمكانية التوصل قريبا لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، إذا تم حل النقاط الشائكة التي لا تزال عالقة، وتحذيرها من أن الوقت... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:42+0000
2022-03-04T13:42+0000
2022-03-04T13:42+0000
راديو
بانوراما
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المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني.. بين التفاؤل بالحسم والتحذير من فوات الوقت
المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني.. بين التفاؤل بالحسم والتحذير من فوات الوقت
يأتي موقف واشنطن بينما تواصل إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق عام 2015 ( فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي منه عام 2018.وتكاد كافة الأطرف المعنية تجمع على بلوغ المفاوضات مرحلة حاسمة، لكن مع بقاء نقاط تباين تحتاج لقرارات "سياسية" من الطرفين الأساسيين، إيران والولايات المتحدة "حسب مراقبين".ورأى الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أنوأشار المعشني، في مقابلة مع "بانوراما" إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني... بين التفاؤل بالحسم والتحذير من فوات الوقت
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تناقش الحلقة إعلان الولايات المتحدة إمكانية التوصل قريبا لاتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، إذا تم حل النقاط الشائكة التي لا تزال عالقة، وتحذيرها من أن الوقت يشارف على النفاد.
يأتي موقف واشنطن بينما تواصل إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق عام 2015 ( فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي منه عام 2018.
وتكاد كافة الأطرف المعنية تجمع على بلوغ المفاوضات مرحلة حاسمة، لكن مع بقاء نقاط تباين تحتاج لقرارات "سياسية" من الطرفين الأساسيين، إيران والولايات المتحدة "حسب مراقبين".
ورأى الخبير في الشؤون الإقليمية، علي المعشني، أن
"واشنطن تمارس من خلال تصريحاتها غير الحاسمة، حربا نفسية، في الوقت الذي تريد فيه أن تحل ملفات أخرى في العالم، للتفرغ لملف الحرب في أوكرانيا.
وأشار المعشني، في مقابلة مع "بانوراما
" إلى أن
"المؤشرات الأخيرة تدل على توجه أمريكي للعودة إلى الاتفاقية، ورفع القيود عن إيران، كأحد البدائل لتعويض النقص في الطاقة، بسبب العقوبات التي اتخذها الغرب ضد موسكو".
التفاصيل في الملف الصوتي...