عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/المنتخب-الروسي-يعتزم-الانسحاب-من-الألعاب-البارالمبية-في-بكين-بعد-منعه-المشاركة-1059432636.html
المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين بعد منعه المشاركة
المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين بعد منعه المشاركة
أعلنت اللجنة البارالمبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، عن اعتزامها مغادرة بكين بعد منع مشاركة المنتخب الروسي في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في الصين. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T05:25+0000
2022-03-04T05:25+0000
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058679886_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_525c4d4c260150776f471dc79feefe97.jpg
وأصدرت اللجنة بيانا، جاء فيه إنه "بعدما سمحت اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة الفريق الروسي في الألعاب تحت العلم الأولمبي قررت بعد ذلك منع المنتخب الروسي من المشاركة نهائيا".وأضاف البيان: "اللجنة البارالمبية الروسية ورياضيوها لا يعتبرون حاليًا أنه من الممكن والمناسب البقاء في بكين ويخططون لمغادرة عاصمة الألعاب الشتوية في المستقبل القريب".ومنعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1058679886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d6d076ecec2750e77836f986d9b1bb5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة

المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين بعد منعه المشاركة

05:25 GMT 04.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guanالحلقات الأولمبية لشعار الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في ضواحي بكين، 8 فبراير 2022.
الحلقات الأولمبية لشعار الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في ضواحي بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت اللجنة البارالمبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، عن اعتزامها مغادرة بكين بعد منع مشاركة المنتخب الروسي في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في الصين.
وأصدرت اللجنة بيانا، جاء فيه إنه "بعدما سمحت اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة الفريق الروسي في الألعاب تحت العلم الأولمبي قررت بعد ذلك منع المنتخب الروسي من المشاركة نهائيا".
وأضاف البيان: "اللجنة البارالمبية الروسية ورياضيوها لا يعتبرون حاليًا أنه من الممكن والمناسب البقاء في بكين ويخططون لمغادرة عاصمة الألعاب الشتوية في المستقبل القريب".
ومنعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:13 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала