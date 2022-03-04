https://arabic.sputniknews.com/20220304/المنتخب-الروسي-يعتزم-الانسحاب-من-الألعاب-البارالمبية-في-بكين-بعد-منعه-المشاركة-1059432636.html
المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين بعد منعه المشاركة
المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين بعد منعه المشاركة
أعلنت اللجنة البارالمبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، عن اعتزامها مغادرة بكين بعد منع مشاركة المنتخب الروسي في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في الصين. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T05:25+0000
2022-03-04T05:25+0000
2022-03-04T05:25+0000
رياضة
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وأصدرت اللجنة بيانا، جاء فيه إنه "بعدما سمحت اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة الفريق الروسي في الألعاب تحت العلم الأولمبي قررت بعد ذلك منع المنتخب الروسي من المشاركة نهائيا".وأضاف البيان: "اللجنة البارالمبية الروسية ورياضيوها لا يعتبرون حاليًا أنه من الممكن والمناسب البقاء في بكين ويخططون لمغادرة عاصمة الألعاب الشتوية في المستقبل القريب".ومنعت اللجنة البارالمبية الدولية (IPC) الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
المنتخب الروسي يعتزم الانسحاب من الألعاب البارالمبية في بكين بعد منعه المشاركة
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أعلنت اللجنة البارالمبية الروسية، صباح اليوم الجمعة، عن اعتزامها مغادرة بكين بعد منع مشاركة المنتخب الروسي في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في الصين.
وأصدرت اللجنة بيانا، جاء فيه إنه "بعدما سمحت اللجنة البارالمبية الدولية مشاركة الفريق الروسي في الألعاب تحت العلم الأولمبي قررت بعد ذلك منع المنتخب الروسي من المشاركة نهائيا".
وأضاف البيان: "اللجنة البارالمبية الروسية ورياضيوها لا يعتبرون حاليًا أنه من الممكن والمناسب البقاء في بكين ويخططون لمغادرة عاصمة الألعاب الشتوية في المستقبل القريب".
ومنعت اللجنة البارالمبية الدولية
(IPC) الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في الألعاب في بكين، حسب الموقع الرسمي للجنة.