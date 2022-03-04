https://arabic.sputniknews.com/20220304/الناتو-الحلف-لا-ينشد-حربا-مع-روسيا-ولن-يكون-لنا-قوات-على-الأرض-أو-طائرات-في-سماء-أوكرانيا-1059448383.html

الناتو: الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا

الناتو: الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا

قال أمين علم حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T13:11+0000

2022-03-04T13:11+0000

2022-03-04T13:33+0000

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وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا اليوم، أن الحلف لا يزال ملتزما بالإبقاء على خيار الدبلوماسية متاحا.وأكد أمين علم حلف الناتو أن الحلفاء متفقون على ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو تكون له قوات على أراضيها.وأوضح أن الحلف عليه مسؤولية ضمان عدم تسرب الصراع لخارج أوكرانيا.وتوقع ستولتنبرغ أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب والإنخراط في الجهود الدبلوماسية.وأشار إلى أن القتال في أوكرانيا قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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