عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220304/الناتو-الحلف-لا-ينشد-حربا-مع-روسيا-ولن-يكون-لنا-قوات-على-الأرض-أو-طائرات-في-سماء-أوكرانيا-1059448383.html
الناتو: الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا
الناتو: الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا
قال أمين علم حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:11+0000
2022-03-04T13:33+0000
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058753808_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0cc63773105c8f6a10f322742c1a0435.jpg
وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا اليوم، أن الحلف لا يزال ملتزما بالإبقاء على خيار الدبلوماسية متاحا.وأكد أمين علم حلف الناتو أن الحلفاء متفقون على ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو تكون له قوات على أراضيها.وأوضح أن الحلف عليه مسؤولية ضمان عدم تسرب الصراع لخارج أوكرانيا.وتوقع ستولتنبرغ أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب والإنخراط في الجهود الدبلوماسية.وأشار إلى أن القتال في أوكرانيا قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/تركيز-هائل-طيار-روسي-يوضح-أخطر-شيء-يواجهه-في-أوكرانيا-فيديو-1059437496.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/11/1058753808_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_bce2a92c7781b584ed2a760e5da7a868.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم

الناتو: الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا

13:11 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 13:33 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / JOHANNA GERONالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع الناتو في بروكسل، بلجيكا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
تابعنا عبرGoogle news
قال أمين علم حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن الحلف لا ينشد حربا مع روسيا ولن يكون لنا قوات على الأرض أو طائرات في سماء أوكرانيا
وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي حول أوكرانيا اليوم، أن الحلف لا يزال ملتزما بالإبقاء على خيار الدبلوماسية متاحا.
وأكد أمين علم حلف الناتو أن الحلفاء متفقون على ألا تكون هناك طائرات للحلف في المجال الجوي الأوكراني أو تكون له قوات على أراضيها.
وأوضح أن الحلف عليه مسؤولية ضمان عدم تسرب الصراع لخارج أوكرانيا.
وتوقع ستولتنبرغ أن الأيام المقبلة ستكون أسوأ بالنسبة لأوكرانيا، داعيا في الوقت نفسه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف الحرب والإنخراط في الجهود الدبلوماسية.
القوات الجوية الروسية لمحاربة تنظيم داعش في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
تركيز هائل... طيار روسي يوضح أخطر شيء يواجهه في أوكرانيا... فيديو
08:56 GMT
وأشار إلى أن القتال في أوكرانيا قد يؤدي لحرب واسعة النطاق في أوروبا ويفاقم المعاناة.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسمياً دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس13:47 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала