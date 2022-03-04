https://arabic.sputniknews.com/20220304/الهلال-الأحمر-102-إصابة-بين-الفلسطينيين-إثر-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-جنوبي-نابلس-1059452576.html
الهلال الأحمر: 102 إصابة بين الفلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي نابلس
الهلال الأحمر: 102 إصابة بين الفلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي نابلس
أصيب 102 من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T14:27+0000
2022-03-04T14:27+0000
2022-03-04T14:27+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "أصيب 102 شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيتا وبيت دجن بنابلس بينهم 26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".وأضاف الهلال الاحمر:"أصيب 26 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة، حيث جرى نقل ثلاثة منهم إلى أحد المراكز الطبية".
https://arabic.sputniknews.com/20211124/الصليب-والهلال-الأحمر-يحذران-من-مشاكل-خطيرة-تواجه-لاجئي-الروهينغا-1053022188.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
الهلال الأحمر: 102 إصابة بين الفلسطينيين إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوبي نابلس
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أصيب 102 من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي، في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس.
رام الله - سبوتنيك
. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "أصيب 102 شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في بيتا وبيت دجن بنابلس بينهم 26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط".
24 نوفمبر 2021, 10:53 GMT
وأضاف الهلال الاحمر:"أصيب 26 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة، حيث جرى نقل ثلاثة منهم إلى أحد المراكز الطبية".