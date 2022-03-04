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https://arabic.sputniknews.com/20220304/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-مفاعلات-زابوروجيه-لم-تتأثر-ولم-تصدر-مواد-إشعاعية-1059441043.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاعلات زابوروجيه لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاعلات زابوروجيه لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن مفاعلات زابوروجيه النووية لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T10:12+0000
2022-03-04T10:30+0000
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وقال غروسي في مؤتمر صحفي اليوم، إن أجهزة رصد الإشعاع في زابوروجيه تعمل بالكامل، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية.وأوضح أن هناك لمحات في نظام مراقبة الإشعاع لكن لا شيء يثير القلق.وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن شخصين أصيبا في زابوروجيه، ليسا من العاملين أو الفنيين لكن من الطاقم الأمني.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت اليوم الجمعة، أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن كييف أرادت اتهام روسيا بإنشاء بؤرة إشعاعية في محطة زابوروجيه النووية.وأضاف كوناشينكوف: "في حوالي الساعة 2 صباحًا، أثناء القيام بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من قبل مجموعة تخريبة أوكرانية، أطلقت النار من نوافذ عدة طوابق في مجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة، وتمكنت قواتنا من الرد على مصدر الإطلاق".وتابع كوناشينكوف: "تصريحات زيلينسكي حول التهديد المزعوم لمحطة طاقة نووية ومفاوضاته مع واشنطن ولندن لا تترك مجالًا للشك. إن الغرض هو محاولة لاتهام روسيا بخلق مصدر للتلوث الإشعاعي".وأعلنت الوكالة الدولية، أن أوكرانيا أكدت عدم تضرر أي معدات أساسية في محطة زابوريجيه، ولم ترصد تغيّرا في مستوى الإشعاعات.هذا وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، الجمعة، أن الحريق الذي اندلع عند محطة زابوريجيه للطاقة النووية أتى على مبنى للتدريب، مؤكدة أن النيران اندلعت خارج محيط المحطة، وقد تمت السيطرة على الحريق.وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم اليوم، إن المفاعلات في محطة زابوريجيه الأوكرانية للطاقة النووية "محمية بمنشآت احتواء قوية ويجري إغلاق المفاعلات بأمان".
https://arabic.sputniknews.com/20220304/القوات-المسلحة-الروسية-تعلن-السيطرة-الكاملة-علىمحطة-زابوروجيه-النووية-في-أوكرانيا-1059433336.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفاعلات زابوروجيه لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية

10:12 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 10:30 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / LISI NIESNERالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن مفاعلات زابوروجيه النووية لم تتأثر ولم تصدر مواد إشعاعية.
وقال غروسي في مؤتمر صحفي اليوم، إن أجهزة رصد الإشعاع في زابوروجيه تعمل بالكامل، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أن الوضع هناك لا يزال متوترا للغاية.
وأوضح أن هناك لمحات في نظام مراقبة الإشعاع لكن لا شيء يثير القلق.
وأضاف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن شخصين أصيبا في زابوروجيه، ليسا من العاملين أو الفنيين لكن من الطاقم الأمني.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد اعلنت اليوم الجمعة، أن محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها، والوضع الإشعاعي تحت المراقبة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، إن كييف أرادت اتهام روسيا بإنشاء بؤرة إشعاعية في محطة زابوروجيه النووية.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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06:41 GMT
وأضاف كوناشينكوف: "في حوالي الساعة 2 صباحًا، أثناء القيام بدوريات في المنطقة المحمية المجاورة للمحطة، تعرضت دورية متنقلة للحرس الوطني لهجوم من قبل مجموعة تخريبة أوكرانية، أطلقت النار من نوافذ عدة طوابق في مجمع تعليمي وتدريبي يقع خارج محطة الطاقة، وتمكنت قواتنا من الرد على مصدر الإطلاق".
وتابع كوناشينكوف: "تصريحات زيلينسكي حول التهديد المزعوم لمحطة طاقة نووية ومفاوضاته مع واشنطن ولندن لا تترك مجالًا للشك. إن الغرض هو محاولة لاتهام روسيا بخلق مصدر للتلوث الإشعاعي".
وأعلنت الوكالة الدولية، أن أوكرانيا أكدت عدم تضرر أي معدات أساسية في محطة زابوريجيه، ولم ترصد تغيّرا في مستوى الإشعاعات.
هذا وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، الجمعة، أن الحريق الذي اندلع عند محطة زابوريجيه للطاقة النووية أتى على مبنى للتدريب، مؤكدة أن النيران اندلعت خارج محيط المحطة، وقد تمت السيطرة على الحريق.
وقالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم اليوم، إن المفاعلات في محطة زابوريجيه الأوكرانية للطاقة النووية "محمية بمنشآت احتواء قوية ويجري إغلاق المفاعلات بأمان".
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