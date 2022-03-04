https://arabic.sputniknews.com/20220304/انطلاق-منتدى-الحوار-البرلماني-لمجالس-الشيوخ-في-أفريقيا-والعالم-العربي-وأمريكا-الجنوبية-1059447988.html
انطلاق منتدى الحوار البرلماني لمجالس الشيوخ في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا الجنوبية
انطلاق منتدى الحوار البرلماني لمجالس الشيوخ في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا الجنوبية
انطلقت في العاصمة المغربية، الرباط، اليوم، أعمال منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:10+0000
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وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، بأن مجلس المستشارين المغربي هو الذي ينظم أعمال المنتدى، وذلك عقب تنظيمه أمس لأعمال المؤتمر الـ11 لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.ومن المقرر أن يشارك في أعمال هذا المنتدى، ممثلو 31 دولة عن المجموعات البرلمانية الأفريقية والعربية وأمريكا الجنوبية، من أجل خلق فضاء مستقل للحوار بين تلك المجموعات، وتعزيز دور مجالس الشيوخ بهدف ترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية، وتنمية الحوار البرلماني جنوب - جنوب حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.ويطرح المشاركون في المنتدى موضوعات "دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب - جنوب"، و"المبادلات التجارية والاقتصادية بين العالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي: الواقع والآفاق"، بالإضافة إلى ملف آخر بعنوان "العدالة المناخية والصحية: أي دور ترافعي لمجالس الشيوخ بدول الجنوب".ويسعى المشاركون في منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى إصدار الآراء واقتراح تدابير تشريعية، وكذلك توصيات إلى قمة قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكومية الأفريقية والعربية والأمريكية الجنوبية حول مختلف التعاون متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية تضامنية قائمة على التقارب والعمل المشترك الناجع والفعال.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/-بأثر-رجعيمشروع-قانون-في-المغرب-يسمح-بمحاكمة-الوزراء-وشخصيات-رفيعة---1059205979.html
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العالم العربي, أخبار المغرب اليوم, السعودية
انطلاق منتدى الحوار البرلماني لمجالس الشيوخ في أفريقيا والعالم العربي وأمريكا الجنوبية
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انطلقت في العاصمة المغربية، الرباط، اليوم، أعمال منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي، حضوريا وافتراضيا.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية
، اليوم الجمعة، بأن مجلس المستشارين المغربي هو الذي ينظم أعمال المنتدى، وذلك عقب تنظيمه أمس لأعمال المؤتمر الـ11 لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.
ومن المقرر أن يشارك في أعمال هذا المنتدى، ممثلو 31 دولة عن المجموعات البرلمانية الأفريقية والعربية وأمريكا الجنوبية، من أجل خلق فضاء مستقل للحوار بين تلك المجموعات، وتعزيز دور مجالس الشيوخ بهدف ترسيخ الدبلوماسية الاقتصادية، وتنمية الحوار البرلماني جنوب - جنوب حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويطرح المشاركون في المنتدى موضوعات
"دور مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في تعزيز التعاون جنوب - جنوب"، و"المبادلات التجارية والاقتصادية بين العالم العربي وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي: الواقع والآفاق"، بالإضافة إلى ملف آخر بعنوان "العدالة المناخية والصحية: أي دور ترافعي لمجالس الشيوخ بدول الجنوب".
ويسعى المشاركون في منتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب لمجالس الشيوخ والمجالس المماثلة بأفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكاريبي، إلى إصدار الآراء واقتراح تدابير تشريعية، وكذلك توصيات إلى قمة قادة الدول والمؤسسات والهيئات والمؤتمرات الحكومية الأفريقية والعربية والأمريكية الجنوبية حول مختلف التعاون متعدد الأبعاد، بالإضافة إلى شراكة استراتيجية تضامنية قائمة على التقارب والعمل المشترك الناجع والفعال.