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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/بايدن-يتحدث-إلى-زيلينسكي-وسط-تقارير-عن-حريق-خارج-محطة-زابوريجيا-النووية-1059430974.html
بايدن يتحدث إلى زيلينسكي وسط تقارير عن حريق خارج محطة زابوريجيا النووية
بايدن يتحدث إلى زيلينسكي وسط تقارير عن حريق خارج محطة زابوريجيا النووية
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شخص مطلع على الأمر. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T02:19+0000
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وتأتي هذه المكالمة بعد أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من محطة للطاقة النووية في أوكرانيا يوم الخميس.وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها. وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
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أخبار أوكرانيا

بايدن يتحدث إلى زيلينسكي وسط تقارير عن حريق خارج محطة زابوريجيا النووية

02:19 GMT 04.03.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.
موسكو - سبوتنيك. وتأتي هذه المكالمة بعد أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من محطة للطاقة النووية في أوكرانيا يوم الخميس.
أدخنة حريق يتصاعد من منشأة عسكرية بالقرب من المطار، بعد أن أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في شرق أوكرانيا، في ماريوبول، 24 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
00:12 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
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