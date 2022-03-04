https://arabic.sputniknews.com/20220304/بايدن-يتحدث-إلى-زيلينسكي-وسط-تقارير-عن-حريق-خارج-محطة-زابوريجيا-النووية-1059430974.html
بايدن يتحدث إلى زيلينسكي وسط تقارير عن حريق خارج محطة زابوريجيا النووية
بايدن يتحدث إلى زيلينسكي وسط تقارير عن حريق خارج محطة زابوريجيا النووية
تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شخص مطلع على الأمر. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وتأتي هذه المكالمة بعد أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من محطة للطاقة النووية في أوكرانيا يوم الخميس.وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها. وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
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أخبار أوكرانيا
بايدن يتحدث إلى زيلينسكي وسط تقارير عن حريق خارج محطة زابوريجيا النووية
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تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حسبما أفادت وكالة رويترز نقلاً عن شخص مطلع على الأمر.
موسكو - سبوتنيك
. وتأتي هذه المكالمة بعد أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من محطة للطاقة النووية في أوكرانيا يوم الخميس.
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.