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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/بايدن-يستثني-الأوكرانيين-في-أمريكا-من-قوانين-الترحيل-1059438301.html
بايدن يستثني الأوكرانيين في أمريكا من قوانين الترحيل
بايدن يستثني الأوكرانيين في أمريكا من قوانين الترحيل
ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستمنح مؤقتا إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل لعشرات الآلاف من الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T09:17+0000
2022-03-04T09:17+0000
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وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستتيح للأوكرانيين في الولايات المتحدة بدءا من الأول من مارس/ آذار، بالبقاء والعمل على نحو قانوني لمدة 18 شهرا، بعد غزو القوات الروسية لبلادهم في أكبر هجوم يستهدف بلدا أوروبيا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب تعبيرها. وقالت الوزارة إن هذا البرنامج سيسري على قرابة 75 ألف أوكراني، بحسب رويترز.وسيحصل الأوكرانيون على إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل بموجب برنامج يعرف بوضع الحماية المؤقت، الذي يمنح المهاجرين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بأمان بسبب ظروف استثنائية مثل الصراعات العنيفة أو الكوارث الطبيعية، إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة على نحو قانوني لفترة محددة.وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أمس الخميس، إنها أوقفت رحلات الترحيل إلى أوكرانيا بسبب "الأزمة الإنسانية الراهنة".وكان قد وصل أكثر من مليون أوكراني إلى بلدان وسط أوروبا المجاورة منذ بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن يستثني الأوكرانيين في أمريكا من قوانين الترحيل

09:17 GMT 04.03.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNSTالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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ذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن ستمنح مؤقتا إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل لعشرات الآلاف من الأوكرانيين الموجودين في الولايات المتحدة وغير القادرين على العودة إلى بلادهم بسبب الصراع الدائر مع روسيا.
وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة ستتيح للأوكرانيين في الولايات المتحدة بدءا من الأول من مارس/ آذار، بالبقاء والعمل على نحو قانوني لمدة 18 شهرا، بعد غزو القوات الروسية لبلادهم في أكبر هجوم يستهدف بلدا أوروبيا منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب تعبيرها. وقالت الوزارة إن هذا البرنامج سيسري على قرابة 75 ألف أوكراني، بحسب رويترز.
وسيحصل الأوكرانيون على إعفاء من الترحيل وتراخيص عمل بموجب برنامج يعرف بوضع الحماية المؤقت، الذي يمنح المهاجرين الذين لا يمكنهم العودة إلى بلادهم بأمان بسبب ظروف استثنائية مثل الصراعات العنيفة أو الكوارث الطبيعية، إمكانية البقاء والعمل في الولايات المتحدة على نحو قانوني لفترة محددة.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، أمس الخميس، إنها أوقفت رحلات الترحيل إلى أوكرانيا بسبب "الأزمة الإنسانية الراهنة".
وكان قد وصل أكثر من مليون أوكراني إلى بلدان وسط أوروبا المجاورة منذ بدء العملية الروسية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
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