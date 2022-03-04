https://arabic.sputniknews.com/20220304/بريطانيا-تريد-عقد-جلسة-طارئة-لمجلس-الأمن-حول-محطة-زابوريجيا-1059431683.html

بريطانيا تريد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول محطة زابوريجيا

بريطانيا تريد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول محطة زابوريجيا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول محطة زابوريجيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T03:07+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، صباح اليوم: "أطلع رئيس الوزراء جونسون، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن خلال الساعات المقبلة لبحث الوضع حول محطة زابوريجيا.أكد البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للاطلاع على آخر المستجدات بشأن حريق محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.وأعلنت الوكالة الدولية، أن أوكرانيا أكدت عدم تضرر أي معدات أساسية في محطة زابوريجيا، ولم ترصد تغيّرا في مستوى الإشعاعات.وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.

https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html

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