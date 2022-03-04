https://arabic.sputniknews.com/20220304/بلينكن-حظر-طيران-فوق-أوكرانيا-قد-يشعل-حربا-في-جميع-أنحاء-أوروبا-1059466150.html
بلينكن: حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا
بلينكن: حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الاستجابة لمطالب كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T20:17+0000
2022-03-04T20:17+0000
2022-03-04T20:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها بلينكن، قبل اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، وفق صحيفة "ذا غارديان".وحذر وزير الخارجية الأمريكي من الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن الأسوأ لم يأت بعد، مضيفا "أعتقد أن التوقع الرهيب هو أن المعاناة التي رأيناها بالفعل من المرجح أن تزداد سوءا قبل أن تتحسن".فيما يتعلق بمنطقة حظر الطيران، استشهد بلينكن بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في قوله إن الناتو يتحمل مسؤولية "ضمان عدم امتداد الحرب إلى خارج أوكرانيا".وأضاف: "لقد كان الرئيس بايدن واضحا في أننا لن ندخل في حرب مع روسيا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا مع الحلفاء والشركاء لتزويد الأوكرانيين بالوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم بشكل فعال".ولأكثر من مرة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طالب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي الغرب بفرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا، وهو ما قوبل برفض قطاع من قبل حلف الناتو.والإثنين الماضي، استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إمكانية فرض الحلف حظرا للطيران فوق أوكرانيا.وقال ستولتنبرغ "لا نية لدينا للتدخل في أوكرانيا، لا على الأرض ولا في الفضاء الجوي".وأضاف: "علينا أن ندرك أن هذا صراع عنيف. في نفس الوقت تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم خروج هذا الصراع عن السيطرة والتصعيد أكثر وتطويره إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا بمشاركة حلفاء الناتو".في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
بلينكن: حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا
20:17 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 20:23 GMT 04.03.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الاستجابة لمطالب كييف بفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا قد يشعل حربا في جميع أنحاء أوروبا.
جاء ذلك في تصريحات
للصحفيين أدلى بها بلينكن، قبل اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الناتو في بروكسل، وفق صحيفة "ذا غارديان".
وحذر وزير الخارجية الأمريكي من الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن الأسوأ لم يأت بعد، مضيفا "أعتقد أن التوقع الرهيب هو أن المعاناة التي رأيناها بالفعل من المرجح أن تزداد سوءا قبل أن تتحسن".
فيما يتعلق بمنطقة حظر الطيران، استشهد بلينكن بالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في قوله إن الناتو يتحمل مسؤولية "ضمان عدم امتداد الحرب إلى خارج أوكرانيا".
وشدد بلينكن على أن "إسقاط طائرات روسية قد يؤدي إلى حرب شاملة في أوروبا".
وأضاف: "لقد كان الرئيس بايدن واضحا في أننا لن ندخل في حرب مع روسيا. لكننا سنبذل قصارى جهدنا مع الحلفاء والشركاء لتزويد الأوكرانيين بالوسائل اللازمة للدفاع عن أنفسهم بشكل فعال".
ولأكثر من مرة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، طالب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي
الغرب بفرض منطقة حظر طيران على أوكرانيا، وهو ما قوبل برفض قطاع من قبل حلف الناتو.
والإثنين الماضي، استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إمكانية فرض الحلف حظرا للطيران فوق أوكرانيا.
وقال ستولتنبرغ
"لا نية لدينا للتدخل في أوكرانيا، لا على الأرض ولا في الفضاء الجوي".
وأضاف: "علينا أن ندرك أن هذا صراع عنيف. في نفس الوقت تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان عدم خروج هذا الصراع عن السيطرة والتصعيد أكثر وتطويره إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا بمشاركة حلفاء الناتو".
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الجاري، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.