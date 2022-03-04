https://arabic.sputniknews.com/20220304/بوتين-إذا-كان-هناك-من-لا-يريد-التعاون-مع-روسيا-فإننا-سنستمر-في-حل-المهام-التي-نواجهها-1059443922.html

بوتين يطمئن الجيران: روسيا لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها

بوتين يطمئن الجيران: روسيا لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T11:32+0000

2022-03-04T11:32+0000

2022-03-04T12:12+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال الاحتفال برفع علم روسيا الاتحادية على العبّارة "مارشال روكوسوفسكي": "ليس لدينا أي نوايا سيئة تجاه جيراننا، ولقد تحدثنا دائمًا عن ذلك".أضاف أنه إذا لم يرغب أحد في التعاون فسوف يضر بروسيا، لكن الدولة ستظل تحل المهام التي تواجهها وستنتصر لأنها ستكتسب كفاءات جديدة.وشدد على أن الصعوبات التي تواجه روسيا سيتم حلها.تابع الرئيس الروسي: "لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا. وأنصحهم أيضا بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود. إننا نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها".وقال: "لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها. وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية".

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روسيا, فلاديمير بوتين