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بوتين يطمئن الجيران: روسيا لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها
بوتين يطمئن الجيران: روسيا لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T11:32+0000
2022-03-04T12:12+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال الاحتفال برفع علم روسيا الاتحادية على العبّارة "مارشال روكوسوفسكي": "ليس لدينا أي نوايا سيئة تجاه جيراننا، ولقد تحدثنا دائمًا عن ذلك".أضاف أنه إذا لم يرغب أحد في التعاون فسوف يضر بروسيا، لكن الدولة ستظل تحل المهام التي تواجهها وستنتصر لأنها ستكتسب كفاءات جديدة.وشدد على أن الصعوبات التي تواجه روسيا سيتم حلها.تابع الرئيس الروسي: "لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا. وأنصحهم أيضا بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود. إننا نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها".وقال: "لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها. وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية".
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روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يطمئن الجيران: روسيا لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها

11:32 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 12:12 GMT 04.03.2022)
© REUTERS / SPUTNIKمؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بلاده لا تضمر أي نوايا سيئة تجاه جيرانها، وذلك في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين خلال الاحتفال برفع علم روسيا الاتحادية على العبّارة "مارشال روكوسوفسكي": "ليس لدينا أي نوايا سيئة تجاه جيراننا، ولقد تحدثنا دائمًا عن ذلك".
أضاف أنه إذا لم يرغب أحد في التعاون فسوف يضر بروسيا، لكن الدولة ستظل تحل المهام التي تواجهها وستنتصر لأنها ستكتسب كفاءات جديدة.
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وقال: "لقد أظهرنا بشكل متكرر ومستعدون للإثبات مرة أخرى. إذا كان هناك من لا يريد أن يتعاون معنا في إطار تعاون واحد ويضر نفسه بهذه الطريقة، فإنه سيضرنا بالطبع، ولكن بأي طريقة؟ سيتعين علينا تحويل بعض المشاريع قليلاً إلى اليمين، واكتساب كفاءات إضافية بنفس الطريقة كما فعلنا مع عدد من المشاريع الأخرى".

وشدد على أن الصعوبات التي تواجه روسيا سيتم حلها.
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تابع الرئيس الروسي: "لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا. وأنصحهم أيضا بعدم تصعيد الموقف وعدم فرض أي قيود. إننا نفي بجميع التزاماتنا وسنواصل الوفاء بها".
وقال: "لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها. وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية".
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