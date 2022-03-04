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https://arabic.sputniknews.com/20220304/بوتين-يتلقى-طلبا-لإصدار-أمر-بفتح-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1059434700.html
بوتين يتلقى طلبا لإصدار أمر بفتح العاصمة الأوكرانية كييف
بوتين يتلقى طلبا لإصدار أمر بفتح العاصمة الأوكرانية كييف
ناشد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الرئيس فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، إصدار أوامره بفتح العاصمة الأوكرانية كييف وسائر المدن الأوكرانية... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T07:30+0000
2022-03-04T07:42+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
رمضان قاديروف
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وقال قديروف في رسالة وجهها إلى الرئيس بوتين عبر قناة تلغرام: "أناشدكم إصدار أوامركم لمقاتلينا لكي يدخلوا خاركوف وكييف وسائر المدن (الأوكرانية) الأخرى في أسرع وقت".وأشار إلى أنه يرى أن من الضروري أن تدخل القوات الروسية المدن الأوكرانية لكي تنجز مهمتها في أقرب وقت وتتفادى سقوط المزيد من الضحايا.وتضم القوات الروسية التي هبت لمساعدة قوات الحماية الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وطردها من مقاطعة دونيتسك، أبناء الأقاليم الروسية شتى ومنها الشيشان.وكان قديروف قد ناشد الرئيس بوتين، أمس الخميس، عدم إيقاف العملية العسكرية في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.وتم حتى صباح 3 مارس/آذار، تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية و62 طائرة تابعة لقوات نظام الحكم الأوكراني و606 دبابات وآليات مدرعة أخرى. وأعادت القوات الروسية فتح قناة شمال القرم التي أغلقنها السلطات الأوكرانية لقطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم.وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور. وقد حاصرت العاصمة كييف من الغرب.وبلغت خسائر القوات الروسية في 2 مارس، 498 قتيلا و1597 جريحا، بينما سقط أكثر من 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح في صفوف قوات نظام الحكم الأوكراني، حسب وزارة الدفاع الروسية.
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أخبار أوكرانيا, رمضان قاديروف

بوتين يتلقى طلبا لإصدار أمر بفتح العاصمة الأوكرانية كييف

07:30 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 07:42 GMT 04.03.2022)
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رئيس الشيشان رمضان قاديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
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ناشد الرئيس الشيشاني رمضان قديروف الرئيس فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، إصدار أوامره بفتح العاصمة الأوكرانية كييف وسائر المدن الأوكرانية الأخرى.
وقال قديروف في رسالة وجهها إلى الرئيس بوتين عبر قناة تلغرام: "أناشدكم إصدار أوامركم لمقاتلينا لكي يدخلوا خاركوف وكييف وسائر المدن (الأوكرانية) الأخرى في أسرع وقت".
وأشار إلى أنه يرى أن من الضروري أن تدخل القوات الروسية المدن الأوكرانية لكي تنجز مهمتها في أقرب وقت وتتفادى سقوط المزيد من الضحايا.
وتضم القوات الروسية التي هبت لمساعدة قوات الحماية الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس على وقف اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني وطردها من مقاطعة دونيتسك، أبناء الأقاليم الروسية شتى ومنها الشيشان.
وكان قديروف قد ناشد الرئيس بوتين، أمس الخميس، عدم إيقاف العملية العسكرية في أوكرانيا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس إلى المحاكمة.
وتم حتى صباح 3 مارس/آذار، تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية و62 طائرة تابعة لقوات نظام الحكم الأوكراني و606 دبابات وآليات مدرعة أخرى. وأعادت القوات الروسية فتح قناة شمال القرم التي أغلقنها السلطات الأوكرانية لقطع إمدادات المياه عن شبه جزيرة القرم.
وتواصل القوات الروسية تقدمها على عدة محاور. وقد حاصرت العاصمة كييف من الغرب.
وبلغت خسائر القوات الروسية في 2 مارس، 498 قتيلا و1597 جريحا، بينما سقط أكثر من 2870 قتيلا ونحو 3700 جريح في صفوف قوات نظام الحكم الأوكراني، حسب وزارة الدفاع الروسية.
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