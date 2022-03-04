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الكرملين يعلق على تصريحات سيناتور أمريكي بارز حول "اغتيال بوتين"
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/بيسكوف-المحادثات-بين-وفدي-روسيا-وأوكرانيا-يجب-أن-تجري-بصمت-1059444910.html
بيسكوف: المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا يجب أن تجري بصمت
بيسكوف: المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا يجب أن تجري بصمت
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد في الوقت الحالي خطط لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، مؤكدا... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T12:08+0000
2022-03-04T12:18+0000
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وقال بيسكوف: "هناك الكثير ممن يدعمون تصرفات روسيا في أوكرانيا، وهناك من يسيء الفهم لكن علينا الآن أن نكون معًا ونتحد حول الرئيس".وعلق بيسكوف، على تصريحات السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا (بيسكوف) إلأى أنه في "الجو المتوتر للغاية لا يتمكن الجميع من الحفاظ على سلامتهم العقلية".وقال بيسكوغف للصحفيين: "من الصعب جدًا العثور على الكلمات. وبالطبع في هذه الأيام لا يتمكن الجميع من الحفاظ على عقل رصين، بل ويمكنني أن أقول عقلا سليما. لذلك كثيرون للأسف يذهبون عن طريق العقل".
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

بيسكوف: المحادثات بين وفدي روسيا وأوكرانيا يجب أن تجري بصمت

12:08 GMT 04.03.2022 (تم التحديث: 12:18 GMT 04.03.2022)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد في الوقت الحالي خطط لإجراء محادثة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، مؤكدا على ضرورة إجراء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا بصمت.
وقال بيسكوف: "هناك الكثير ممن يدعمون تصرفات روسيا في أوكرانيا، وهناك من يسيء الفهم لكن علينا الآن أن نكون معًا ونتحد حول الرئيس".
وعلق بيسكوف، على تصريحات السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا (بيسكوف) إلأى أنه في "الجو المتوتر للغاية لا يتمكن الجميع من الحفاظ على سلامتهم العقلية".

وقال بيسكوغف للصحفيين: "من الصعب جدًا العثور على الكلمات. وبالطبع في هذه الأيام لا يتمكن الجميع من الحفاظ على عقل رصين، بل ويمكنني أن أقول عقلا سليما. لذلك كثيرون للأسف يذهبون عن طريق العقل".
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