https://arabic.sputniknews.com/20220304/تراجع-بورصتي-الإمارات-لكن-أبوظبي-تسجل-أفضل-أداء-أسبوعي-في-أكثر-من-عام-1059450902.html
تراجع بورصتي الإمارات لكن أبوظبي تسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام
تراجع بورصتي الإمارات لكن أبوظبي تسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام
تراجعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع مماثل في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:50+0000
2022-03-04T13:50+0000
2022-03-04T13:50+0000
اقتصاد
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وأفادت "رويترز" بأن الخسائر التي تكبدتها الأسهم العالمية على مدار الأسبوع تواصلت حيث تهافت المستثمرون على السندات الحكومية والذهب، في حين سجلت الأسهم الآسيوية أدنى مستوياتها في 16 شهرا.في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط إلى 114.23 دولار للبرميل اليوم، وتزايدت مخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على إثر احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية في حالة إبرام اتفاق نووي مع طهران.من جانبه، قال وائل مكارم، كبير محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكسنس، إن البورصة في دبي فتحت على تراجع، إذ عمد المستثمرون لتأمين مكاسبهم بعد أسبوع من الزيادات الكبيرة.وهبط في دبي مؤشر الأسهم الرئيسي 0.9 بالمئة، منهيا سلسة مكاسب استمرت خمسة أيام، جاء قطاعا الخدمات المالية والاتصالات من بين أكبر الخاسرين، وسجل المؤشر أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين بمكاسب بلغت 4.1 بالمئة.وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، مسجلا أول هبوط له في ست جلسات، فيما صعد المؤشر 6.1 بالمئة على أساس أسبوعي، ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2021، كما هبطسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.9 بالمئة بعد تداوله دون الحق في توزيع أرباح.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
تراجع بورصتي الإمارات لكن أبوظبي تسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام
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تراجعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع مماثل في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا.
وأفادت "رويترز" بأن الخسائر التي تكبدتها الأسهم العالمية على مدار الأسبوع تواصلت حيث تهافت المستثمرون على السندات الحكومية والذهب، في حين سجلت الأسهم الآسيوية أدنى مستوياتها في 16 شهرا.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط
إلى 114.23 دولار للبرميل اليوم، وتزايدت مخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على إثر احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية في حالة إبرام اتفاق نووي مع طهران.
من جانبه، قال وائل مكارم، كبير محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكسنس، إن البورصة في دبي فتحت على تراجع، إذ عمد المستثمرون لتأمين مكاسبهم بعد أسبوع من الزيادات الكبيرة.
وهبط في دبي مؤشر الأسهم الرئيسي 0.9 بالمئة، منهيا سلسة مكاسب استمرت خمسة أيام، جاء قطاعا الخدمات المالية والاتصالات من بين أكبر الخاسرين، وسجل المؤشر أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين بمكاسب بلغت 4.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، مسجلا أول هبوط له في ست جلسات، فيما صعد المؤشر 6.1 بالمئة على أساس أسبوعي، ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2021، كما هبطسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.9 بالمئة بعد تداوله دون الحق في توزيع أرباح.