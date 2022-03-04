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https://arabic.sputniknews.com/20220304/تراجع-بورصتي-الإمارات-لكن-أبوظبي-تسجل-أفضل-أداء-أسبوعي-في-أكثر-من-عام-1059450902.html
تراجع بورصتي الإمارات لكن أبوظبي تسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام
تراجع بورصتي الإمارات لكن أبوظبي تسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام
تراجعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع مماثل في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:50+0000
2022-03-04T13:50+0000
اقتصاد
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وأفادت "رويترز" بأن الخسائر التي تكبدتها الأسهم العالمية على مدار الأسبوع تواصلت حيث تهافت المستثمرون على السندات الحكومية والذهب، في حين سجلت الأسهم الآسيوية أدنى مستوياتها في 16 شهرا.في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط إلى 114.23 دولار للبرميل اليوم، وتزايدت مخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على إثر احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية في حالة إبرام اتفاق نووي مع طهران.من جانبه، قال وائل مكارم، كبير محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكسنس، إن البورصة في دبي فتحت على تراجع، إذ عمد المستثمرون لتأمين مكاسبهم بعد أسبوع من الزيادات الكبيرة.وهبط في دبي مؤشر الأسهم الرئيسي 0.9 بالمئة، منهيا سلسة مكاسب استمرت خمسة أيام، جاء قطاعا الخدمات المالية والاتصالات من بين أكبر الخاسرين، وسجل المؤشر أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين بمكاسب بلغت 4.1 بالمئة.وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، مسجلا أول هبوط له في ست جلسات، فيما صعد المؤشر 6.1 بالمئة على أساس أسبوعي، ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2021، كما هبطسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.9 بالمئة بعد تداوله دون الحق في توزيع أرباح.
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اقتصاد

تراجع بورصتي الإمارات لكن أبوظبي تسجل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من عام

13:50 GMT 04.03.2022
© AFP 2022 / Wang Zhaoبورصة
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© AFP 2022 / Wang Zhao
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تراجعت بورصتا الإمارات، اليوم الجمعة، بالتزامن مع تراجع مماثل في الأسواق العالمية، في ظل تصاعد التوتر المتزايد بين روسيا وأوكرانيا.
وأفادت "رويترز" بأن الخسائر التي تكبدتها الأسهم العالمية على مدار الأسبوع تواصلت حيث تهافت المستثمرون على السندات الحكومية والذهب، في حين سجلت الأسهم الآسيوية أدنى مستوياتها في 16 شهرا.
في السياق ذاته، ارتفعت أسعار النفط إلى 114.23 دولار للبرميل اليوم، وتزايدت مخاوف من تعطل صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على إثر احتمال زيادة الإمدادات الإيرانية في حالة إبرام اتفاق نووي مع طهران.
من جانبه، قال وائل مكارم، كبير محللي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إكسنس، إن البورصة في دبي فتحت على تراجع، إذ عمد المستثمرون لتأمين مكاسبهم بعد أسبوع من الزيادات الكبيرة.
وهبط في دبي مؤشر الأسهم الرئيسي 0.9 بالمئة، منهيا سلسة مكاسب استمرت خمسة أيام، جاء قطاعا الخدمات المالية والاتصالات من بين أكبر الخاسرين، وسجل المؤشر أقوى أداء أسبوعي له في أكثر من شهرين بمكاسب بلغت 4.1 بالمئة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.6 بالمئة، مسجلا أول هبوط له في ست جلسات، فيما صعد المؤشر 6.1 بالمئة على أساس أسبوعي، ليسجل أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ يناير كانون الثاني 2021، كما هبطسهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.9 بالمئة بعد تداوله دون الحق في توزيع أرباح.
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