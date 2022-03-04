https://arabic.sputniknews.com/20220304/تركيا-بصدد-اختبار-سفينة-مخصصة-لطائراتها-المسيرة-بيرقدار-1059434125.html
تركيا بصدد اختبار سفينة مخصصة لطائراتها المسيرة "بيرقدار"
تركيا بصدد اختبار سفينة مخصصة لطائراتها المسيرة "بيرقدار"
أعلنت إدارة الصناعة الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أنها بصدد إنهاء الاختبارات على سفينة عسكرية قادرة على استيعاب الطائرات المسيرة من طراز... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T07:09+0000
2022-03-04T07:09+0000
2022-03-04T07:09+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054379267_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b53b29776ef344274d2dcf33d9ec6247.jpg
وذكرت الإدارة الصناعية العسكرية التابعة للرئاسة التركية أنها بصدد الانتهاء من اختبار وتجربة السفينة التي سيتم استخدامها لصالح الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار". وجاء في بيان الإدارة الصناعية إن "الاستعدادات جارية لبدء تشغيل أكبر سفينة عسكرية في البلاد، سفينة الإنزال TCG Anadolu في الوقت الحالي، يتم اختبارها وبصدد الانتهاء من بنائها بالفعل من أجل السلامة الفنية للملاحة".ومن المتوقع أن تدخل أكبر سفينة حربية في البلاد الخدمة بحلول نهاية عام 2022.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054379267_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1c9ab408db78a82fbec73b53b1ccbc95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
تركيا بصدد اختبار سفينة مخصصة لطائراتها المسيرة "بيرقدار"
تابعنا عبر
أعلنت إدارة الصناعة الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أنها بصدد إنهاء الاختبارات على سفينة عسكرية قادرة على استيعاب الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار".
وذكرت الإدارة الصناعية العسكرية
التابعة للرئاسة التركية أنها بصدد الانتهاء من اختبار وتجربة السفينة التي سيتم استخدامها لصالح الطائرات المسيرة من طراز "بيرقدار".
وجاء في بيان الإدارة الصناعية إن "الاستعدادات جارية لبدء تشغيل أكبر سفينة عسكرية في البلاد، سفينة الإنزال TCG Anadolu في الوقت الحالي، يتم اختبارها وبصدد الانتهاء من بنائها بالفعل من أجل السلامة الفنية للملاحة".
ومن المتوقع أن تدخل أكبر سفينة حربية في البلاد الخدمة بحلول نهاية عام 2022.