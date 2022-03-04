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تركيز هائل... طيار روسي يوضح أخطر شيء يواجهه في أوكرانيا... فيديو
تركيز هائل... طيار روسي يوضح أخطر شيء يواجهه في أوكرانيا... فيديو
تحدث طيار روسي عن أهمية الدور الذي تقوم به المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية والصعوبات والمخاطر التي تواجهها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T08:56+0000
2022-03-04T08:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
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ونقل موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي عن الطيار، قوله إن أهم أهداف المروحيات خلال العملية في أوكرانيا هو توفير الغطاء الجوي للقوات البرية.وأضاف أن المروحيات الروسية تقوم بالعشرات من الطلعات الجوية يوميا لتنفيذ المهام الموكلة إليها. وأوضح أن المروحيات المتعددة الأغراض من طراز "مي 8 إيه إم" والهجومية من طراز "مي 24" تقوم بدوريات على حدود الدولة، وترافق قوافل الجيش والقوافل الإنسانية، وتوفر أيضًا الدعم الناري لها.وأكد أن أسراب المروحيات الروسية هي في حالة استعداد دائم للقتال. يشار إلى أن المروحيات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تنطلق لتنفيذ مهامتها من المطارات العاملة في روسيا.وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الجوية الفضائية الروسية قامت بتدمير 6 قوافل عسكرية من المركبات المدرعة التابعة للجيش الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/فيديو-لمروحيات-تقوم-بمهمة-غطاء-جوي-لرتل-عسكري-روسي-في-أوكرانيا-1059354627.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي, رصد عسكري

تركيز هائل... طيار روسي يوضح أخطر شيء يواجهه في أوكرانيا... فيديو

08:56 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov / الذهاب إلى بنك الصورالقوات الجوية الروسية لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا
القوات الجوية الروسية لمحاربة تنظيم داعش في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Dmitriy Vinogradov
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تحدث طيار روسي عن أهمية الدور الذي تقوم به المروحيات التابعة للقوات الجوية الروسية والصعوبات والمخاطر التي تواجهها خلال العملية العسكرية في أوكرانيا.
ونقل موقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي عن الطيار، قوله إن أهم أهداف المروحيات خلال العملية في أوكرانيا هو توفير الغطاء الجوي للقوات البرية.
وأضاف أن المروحيات الروسية تقوم بالعشرات من الطلعات الجوية يوميا لتنفيذ المهام الموكلة إليها.
وأوضح أن المروحيات المتعددة الأغراض من طراز "مي 8 إيه إم" والهجومية من طراز "مي 24" تقوم بدوريات على حدود الدولة، وترافق قوافل الجيش والقوافل الإنسانية، وتوفر أيضًا الدعم الناري لها.
وأكد أن أسراب المروحيات الروسية هي في حالة استعداد دائم للقتال.
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وعن الصعوبات التي يواجهها طيارو المروحيات، أجاب بأن الصعوبة تكمن في حقيقة أن طائرات الهليكوبتر تطير باستمرار على ارتفاع منخفض للغاية، وهذا الأمر يتطلب تركيزًا هائلاً.

يشار إلى أن المروحيات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية تنطلق لتنفيذ مهامتها من المطارات العاملة في روسيا.
وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، قد أعلن في وقت سابق، أن القوات الجوية الفضائية الروسية قامت بتدمير 6 قوافل عسكرية من المركبات المدرعة التابعة للجيش الأوكراني.
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