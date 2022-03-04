https://arabic.sputniknews.com/20220304/تيم-حسن-يلتقي-جمهوره-مباشرة-في-سوريا-بعد-شائعة-تعرضه-لحادث-سير-صور-وفيديو-1059454439.html
تيم حسن يلتقي جمهوره مباشرة في سوريا بعد شائعة تعرضه لحادث سير... صور وفيديو
تيم حسن يلتقي جمهوره مباشرة في سوريا بعد شائعة تعرضه لحادث سير... صور وفيديو
أجرى الفنان السوري، تيم حسن، أول لقاء مباشر مع أبناء بلده في دمشق منذ سنوات، وذلك ضمن زيارته إلى المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:36+0000
2022-03-04T15:36+0000
2022-03-04T15:36+0000
مجتمع
أخبار سوريا اليوم
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وخلال ندوة أقيمت له، أمس الخميس، على مسرح سعد الله ونوس، في المعهد، روى تيم حسن الكثير من المواقف المضحكة التي مر بها أثناء دراسته.لكن لم يعكر ندوة تيم حسن سوى وجود مشكلة في الصوت بسبب ضجيج الحاضرين في القاعة، الأمر الذي تسبب في إعاقة عمل الصحفيين لتغطية الندوة.وحسم تيم حسن في الندوة موقفه من تقديم عمل درامي سوري بحت، فأوضح في البداية أن "الفنانين السوريين يهمهم جدا أن يكون العمل جيدا". وأكد أنه يتمنى أن يقدم عملا دراميا سوريا بعد ما الأمور تتعافي تدريجيا من حيث الإنتاج، لكنه شدد أن مسألة موافقته متربطة بالكتابة والسيناريو في المقام الأول.وشهدت زيارة تيم حسن إلى دمشق توافد العديد من محبيه لمصافحته وحضور ندوته داخل المعهد العالي للفنون المسرحية.ويأتي ظهور تيم حسن في دمشق بعد تداول شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تعرضه لحادث سير.وكان آخر أعمال تيم حسن الفنية الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، الذي عرض في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار سوريا اليوم
تيم حسن يلتقي جمهوره مباشرة في سوريا بعد شائعة تعرضه لحادث سير... صور وفيديو
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أجرى الفنان السوري، تيم حسن، أول لقاء مباشر مع أبناء بلده في دمشق منذ سنوات، وذلك ضمن زيارته إلى المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج منه.
وخلال ندوة أقيمت له، أمس الخميس، على مسرح سعد الله ونوس، في المعهد، روى تيم حسن الكثير من المواقف المضحكة التي مر بها أثناء دراسته.
لكن لم يعكر ندوة تيم حسن سوى وجود مشكلة في الصوت بسبب ضجيج الحاضرين في القاعة، الأمر الذي تسبب في إعاقة عمل الصحفيين لتغطية الندوة.
وحسم تيم حسن في الندوة موقفه من تقديم عمل درامي سوري بحت، فأوضح في البداية أن "الفنانين السوريين يهمهم جدا أن يكون العمل جيدا".
وأكد أنه يتمنى أن يقدم عملا دراميا سوريا بعد ما الأمور تتعافي تدريجيا من حيث الإنتاج، لكنه شدد أن مسألة موافقته متربطة بالكتابة والسيناريو في المقام الأول.
وشهدت زيارة تيم حسن إلى دمشق توافد العديد من محبيه لمصافحته وحضور ندوته داخل المعهد العالي للفنون المسرحية.
ويأتي ظهور تيم حسن في دمشق بعد تداول شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد تعرضه لحادث سير.
وكان آخر أعمال تيم حسن الفنية الجزء الخامس من مسلسل "الهيبة"، الذي عرض في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.