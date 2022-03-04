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Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220304/خبير-أمريكي-يكشف-تكتيك-الغرب-في-أوكرانيا-1059438665.html
خبير أمريكي يكشف تكتيك الغرب في أوكرانيا
خبير أمريكي يكشف تكتيك الغرب في أوكرانيا
أكد محلل سياسي أمريكي أن الغرب يستخدم نظام الحكم في أوكرانيا ضد روسيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T09:26+0000
2022-03-04T09:26+0000
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وكشف سكوت بينيت لصحيفة روسية، كيف تستخدم الدول الغربية نظام الحكم الأوكراني في صراعها مع روسيا. وأوضح أن مستشارين عسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وخبراء من جهاز الموساد الإسرائيلي يعلّمون حكومة زيلينسكي كيفية منع تحرير المدن الأوكرانية من سيطرة المتطرفين، مستفيدين من التكتيك الذي جرّبوه في ليبيا في وقت سابق.ويطلق عناصر قوات نظام الحكم الأوكراني النار لاغتيال المواطنين الآمنين الذين يحاولون مغادرة المدن، بإيعاز من مستشاري الأجهزة الخاصة الغربية. ووصف المحلل الأمريكي ما يفعله موفدو الغرب في أوكرانيا بالجريمة ضد الإنسانية.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية إلى المحاكمة.
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

خبير أمريكي يكشف تكتيك الغرب في أوكرانيا

09:26 GMT 04.03.2022
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كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Стрингер
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أكد محلل سياسي أمريكي أن الغرب يستخدم نظام الحكم في أوكرانيا ضد روسيا.
وكشف سكوت بينيت لصحيفة روسية، كيف تستخدم الدول الغربية نظام الحكم الأوكراني في صراعها مع روسيا. وأوضح أن مستشارين عسكريين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وخبراء من جهاز الموساد الإسرائيلي يعلّمون حكومة زيلينسكي كيفية منع تحرير المدن الأوكرانية من سيطرة المتطرفين، مستفيدين من التكتيك الذي جرّبوه في ليبيا في وقت سابق.
ويطلق عناصر قوات نظام الحكم الأوكراني النار لاغتيال المواطنين الآمنين الذين يحاولون مغادرة المدن، بإيعاز من مستشاري الأجهزة الخاصة الغربية. ووصف المحلل الأمريكي ما يفعله موفدو الغرب في أوكرانيا بالجريمة ضد الإنسانية.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي. وقال الرئيس بوتين إنها تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتحرير أوكرانيا من سيطرة المتطرفين النازيين وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية إلى المحاكمة.
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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس06:13 GMTРоссийская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
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