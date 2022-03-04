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https://arabic.sputniknews.com/20220304/خبير-حظر-الإعلام-الروسي-يقيد-الوصول-إلى-المعلومات-ويعيق-فهم-أسباب-وطبيعة-النزاع-بموضوعية-1059443632.html
خبير: حظر الإعلام الروسي يقيد الوصول إلى المعلومات ويعيق فهم أسباب وطبيعة النزاع بموضوعية
خبير: حظر الإعلام الروسي يقيد الوصول إلى المعلومات ويعيق فهم أسباب وطبيعة النزاع بموضوعية
أكد الخبير الجنوب أفريقي في مجال الإعلام، أدمير ماري، اليوم الجمعة، أن حظر الاعلام الروسي ينتهك حرية التعبير، ويعيق فهم أسباب وطبيعة الصراع بصورة موضوعية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-04T11:26+0000
سبوتنيك
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال ماري، لوكالة "سبوتنيك": "حظر أصوات الإعلام الروسي أو إعاقته، ينتهك حرية التعبير، ويقيد الوصول إلى المعلومات. في حالة النزاع، من المهم أن يكون لديك آراء متعددة، حتى تفهم أسباب وطبيعة وعواقب الصراع، بصورة موضوعية".وأضاف: "الاعتماد على المعلومات من طرف واحد، يؤثر بطريقة سلبية، من حيث فهم تطور الأمور وإيجاد حلول للنزاع. الجمهور يستحق المزيد من الآراء والمنصات".وكانت شركة بث القنوات الفضائية المشفرة في جنوب أفريقيا "مالتي تشويس"، أعلنت، أمس الخميس، حظر بث قناة "آر تي" الروسية.كما قرر الاتحاد الأوروبي حظر منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من البث داخل حدوده.يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي؛ وشملت حظر تعامل عدد من المصارف بنظام "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وإغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/رئيس-اتحاد-الصحفيين-السوريين-حظر-سبوتنيك-وrt-في-أوروبا-سلوك-إجرامي-بحق-الإعلام-1059426582.html
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سبوتنيك, قناة rt

خبير: حظر الإعلام الروسي يقيد الوصول إلى المعلومات ويعيق فهم أسباب وطبيعة النزاع بموضوعية

11:26 GMT 04.03.2022
© Sputnik . Tablidi Kabirbekov / الذهاب إلى بنك الصوروكالة سبوتنيك للأنباء والإذاعة الدولية
وكالة سبوتنيك للأنباء والإذاعة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© Sputnik . Tablidi Kabirbekov
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أكد الخبير الجنوب أفريقي في مجال الإعلام، أدمير ماري، اليوم الجمعة، أن حظر الاعلام الروسي ينتهك حرية التعبير، ويعيق فهم أسباب وطبيعة الصراع بصورة موضوعية.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال ماري، لوكالة "سبوتنيك": "حظر أصوات الإعلام الروسي أو إعاقته، ينتهك حرية التعبير، ويقيد الوصول إلى المعلومات. في حالة النزاع، من المهم أن يكون لديك آراء متعددة، حتى تفهم أسباب وطبيعة وعواقب الصراع، بصورة موضوعية".
وكالة سبوتنيك للأنباء والإذاعة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2022
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أمس, 20:27 GMT
وأضاف: "الاعتماد على المعلومات من طرف واحد، يؤثر بطريقة سلبية، من حيث فهم تطور الأمور وإيجاد حلول للنزاع. الجمهور يستحق المزيد من الآراء والمنصات".
وكانت شركة بث القنوات الفضائية المشفرة في جنوب أفريقيا "مالتي تشويس"، أعلنت، أمس الخميس، حظر بث قناة "آر تي" الروسية.
كما قرر الاتحاد الأوروبي حظر منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من البث داخل حدوده.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي؛ وشملت حظر تعامل عدد من المصارف بنظام "سويفت"، وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي، وإغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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