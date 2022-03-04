https://arabic.sputniknews.com/20220304/خبير-سياسي-إسباني-المغرب-يفضل-دائما-الحوار-في-تسوية-النزاعات-1059459175.html
خبير سياسي إسباني: المغرب يفضل دائما الحوار في تسوية النزاعات
خبير سياسي إسباني: المغرب يفضل دائما الحوار في تسوية النزاعات
قال الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، اليوم الجمعة، إن "المغرب بصفته مدافعا كبيرا عن السلام يمنح دائما الأولوية للحوار والوساطة في تسوية... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T17:01+0000
2022-03-04T17:01+0000
2022-03-04T17:01+0000
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وأكد ألتاميرانو في تصريحات لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن "المغرب انطلاقا من تشبثه بالدبلوماسية والسلام، اتخذ قرارا سياديا بعدم المشاركة في التصويت على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا". وأشار الخبير السياسي الإسباني إلى أن "المغرب دعا منذ بداية الأزمة إلى تجنب التصعيد ورفض العنف والمواجهة كوسيلة لحل هذا النزاع، مضيفا أن موقف المغرب نموذج يحتذى به".في هذا السياق، رحب بيدرو إغناسيو ألتاميرانو بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تفضيل القناة الدبلوماسية لتسوية النزاع الأوكراني، مذكرا بالبلاغين اللذين نشرتهما وزارة الشؤون الخارجية حول هذا الموضوع.كما رحب ألتاميرانو بالمساهمة المالية للمغرب في الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/في-مقدمتها-المغرب-والكويت-دول-عربية-توصي-رعاياها-بمغادرة-أوكرانيا-1058463024.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي
خبير سياسي إسباني: المغرب يفضل دائما الحوار في تسوية النزاعات
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قال الخبير السياسي الإسباني، بيدرو إغناسيو ألتاميرانو، اليوم الجمعة، إن "المغرب بصفته مدافعا كبيرا عن السلام يمنح دائما الأولوية للحوار والوساطة في تسوية النزاعات".
وأكد ألتاميرانو في تصريحات لوكالة "المغرب العربي" للأنباء، أن "المغرب انطلاقا من تشبثه بالدبلوماسية والسلام، اتخذ قرارا سياديا بعدم المشاركة في التصويت على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن النزاع بين روسيا وأوكرانيا".
وأشار الخبير السياسي الإسباني إلى أن "المغرب دعا منذ بداية الأزمة إلى تجنب التصعيد ورفض العنف والمواجهة كوسيلة لحل هذا النزاع، مضيفا أن موقف المغرب نموذج يحتذى به".
في هذا السياق، رحب بيدرو إغناسيو ألتاميرانو بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل تفضيل القناة الدبلوماسية لتسوية النزاع الأوكراني، مذكرا بالبلاغين اللذين نشرتهما وزارة الشؤون الخارجية حول هذا الموضوع.
كما رحب ألتاميرانو بالمساهمة المالية للمغرب في الجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.
وأكد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.