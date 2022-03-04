https://arabic.sputniknews.com/20220304/خبير-في-الشؤون-العسكرية-الاستراتيجية-لـسبوتنيك-روسيا-اتخذت-قرار-الحرب-لتمنع-حربا-عالمية-1059459360.html

خبير في الشؤون العسكرية الاستراتيجية لـ"سبوتنيك": روسيا اتخذت قرار الحرب لتمنع حربا عالمية

خبير في الشؤون العسكرية الاستراتيجية لـ"سبوتنيك": روسيا اتخذت قرار الحرب لتمنع حربا عالمية

رأى الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية الدكتور كمال الجفا، أن "روسيا اتخذت قرار الحرب لتمنع حربا عالمية". 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T17:04+0000

2022-03-04T17:04+0000

2022-03-04T17:14+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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دمشق - سبوتنيك. وقال الجفا، في لقاء مع وكالة سبوتنيك إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتخذ قرار الحرب ليمنع حربا عالمية مع هذه القوى. وكان لا بد من هذا الاجراء؛ شر لا بد منه" .وأضاف الجفا " لا يوجد أي خيارات أمام الرئيس الروسي، سوى القيام بهذه العملية، بعد أن وصل إلى طريق مسدود وكان خياره إما أن يدخل حربا شاملة مع كل ما يسمى محور أميركا والناتو أو أن يقوم بهذه العملية المحدودة".وقال إن "القرار اتخذ ولا عودة عنه مهما كانت الخسائر لكن آلية اتخاذ القرار وتطبيقه وسير العملية العسكرية اليوم تفرضها وقائع الميدان".وتابع: "خلال الأيام الثلاثة الأولى للعملية كان هناك بعض الكمائن التي وقعت فيها قوات الجيش الروسي إضافة إلى بعض الخيانات التي تعرضت لها في عدد من المدن التي أعلنت موافقة الأهالي للتسوية ليظهر أخيرا تعرض الروس للكمائن فيها.وبالتالي فرض على القيادة الروسية تغيير بعض القواعد العسكرية وإقحام القوات الخاصة الروسية، بألويتها التسعة وبتشكيلاتها الخمس في هذه المعركة لتكون رأس حربة القوات المدرعة والمؤللة التي يتم الدفع بها إلى جبهات القتال".وأضاف "نحن نجمع اليوم بين العمل العسكري والعمل الاستخباراتي خلف خطوط العدو.لاحظنا أيضا استخدام عمليات الإنزال المجوقل لبعض الوحدات كما حدث على شواطئ البحر الأسود وبعض المناطق في محيط كييف".الخبير العسكري قال: "اليوم أعتقد أنه لن يتم إقحام القوات العسكرية في كييف وإنما تطويق المدينة وثم استهداف ما تبقى من مراكز السيطرة والتحكم تعمل من خلالها وحدات الجيش الأوكراني أو النازيون الذين يعملون تحت إمرته للتخفيف ما يمكن من الخسائر البشرية بعد أن دعا الجيش الروسي خلال اليومين الماضيين المدنيين للخروج من كييف إلا أن النازيين الجدد يمنعون أي مدني من الخروج من كييف ويتخذونهم دروعا بشرية لإيقاع أكبر عدد ممكن من المدنيين الأوكران لاستعطاف الرأي العام العالمي".وأضاف "هناك عمل يختلف عن الأيام السابقة لكنه بالتأكيد سيصل إلى النتيجة المطلوبة بأقل خسائر ممكنة".وقال إن "الخطط التي اتبعتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات العشرين الماضية هي في سياق السيطرة على العالم وعلى المقدرات الاقتصادية لشعوب العالم، لكن العشر سنوات الماضية منذ الحرب على سوريا وظهور قوى أخرى غير القوة الأميركية واتخذت بعض الدول قرارها في أن تقول لا لأميركا".وقال إن "الخطة التي كانت تتبعها الولايات المتحدة الأميركية في التمدد في محيط الاتحاد السوفييتي بالوصول إلى عملية تمزيق داخلي لهذا البلد والخيارات الأخيرة الاستراتيجية التي اتخذتها القيادة الروسية بالتحالف مع الصين والذي لم نشاهد حتى الآن الدور الصيني الذي لن يتخلى عن روسيا بأي شكل من الأشكال بالرغم كل مايتم الحديث عنه بإن هناك أن كفاءة صينية أو إيرانية لكن كل ذلك متفق عليه".وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تريد أي قوة على وجه الأرض إلا القوة الاستعمارية التابعة لها لذلك دفعت تجربتها الفاشلة في كازاخستان لتسريع الحرب في أوكرانيا".ورأى أن "أمريكا والغرب يعملون اليوم بطريقة أخرى.هم لاتهمهم أوكرانيا حتى لو دمرت بالكامل كما حدث في كازاخستان لولا التدخل الروسي السريع لحدث في كازاخستان ما يحدث اليوم في أوكرانيا وسابقا في سوريا وليبيا والعراق. لا بد من حرب توقف وتلجم أمريكا ومن معها وللأسف حتى الآن القيادات الأوروبية التي تمشي تحت أمرة أمريكا ستدفع ثمنا كبيرا وأن لم يكن عسكري ستدفع ثمن اقتصادي كبير وبالنتيجة أمريكا لن تتأثر، وإنما حلفاؤها هم من سيتأثرون بهذه المعارك ولا يهم واشنطن من يدفع الثمن من حلفائها هذه هي السياسات الاستعمارية، ولكن أعتقد أن الحرب الأوكرانية ستفصل العالم من جديد وستظهر قوى ستقول لا للولايات المتحدة الأمريكية وستعيد صياغة العالم من جديد".وحول العقوبات الاقتصادية وتأثيرها على روسيا قال الجفا "لا يمكن أن تؤثر العقوبات الاقتصادية على روسيا بالرغم كل ما يقال وأعتقد أن الاحتياطي الاستراتيجي في البنك المركزي الروسي لديه خطط بديلة لتجاوز هذه العقوبات".وأضاف "لا توجد أي حرب بدون خسائر بشرية أو عسكرية أو اقتصادية، لكن الخسائر الاقتصادية التي ستدفعها اليوم روسيا سيكون أقل من ثمنا مما ستدفعه لو لم تشن هذه العملية العسكرية".الجفا أعطى مثالا على ذلك أنه " منذ عام 2012 تتعرض سوريا للهجمات الإسرائيلية ولو كانت سوريا ردت اعتقد أن كانت تكلفة الرد عام 2012، لم تكن بحجم الخسائر التي تعرضت لها سوريا خلال هذه المدة جراء الاعتداءات حتى لو دخلت حينها حربا مع إسرائيل وأنتجت نظام ردع ومعادلة ردع جديدة مهما كان ثمنها ستكون اقل كلفة مما دفعناه خلال السنوات الماضية".وعن نقل الإرهابيين الموجودين في سوريا والعراق إلى أوكرانيا للقتال مع النازيين الجدد وإعلان الرئيس الأوكراني وصول 16 ألف مقاتل أجنبي، قال الجفا: "تمثيلية سجن الصناعة لو تم الإعلان عن تفاصيلها لأدهشت العالم. العملية كانت بغاية سحب كل المقاتلين القادرين على القتال خارج سوريا".وأضاف "اليوم 3500 من أبناء "داعش" الإرهابي، الذين بلغت أعمارهم بين 12 و 18 عاما وهم تم اعتقالهم منذ 6 سنوات وتجميعهم في المخيمات التي تشرف عليها قسد اختفوا اليوم ويقال أن هناك 3500 مقاتل من أشبال الخلافة اختفوا بعد العملية العسكرية والفيديوهات التي ظهرت عن القتلى والمصابين هم من كبار السن ولم نلاحظ أي جنسيات وأكثرهم عراقيون وسوريون ولم نلحظ أي جنسيات أخرى بين القتلى وهذا سر كبير لم يتم الإفصاح عنه. جميعا نقلوا إلى خارج سوريا عبر حوامات وقيل أن قسما منهم سيتم نقلهم الى داعش خراسان في أفغانستان لكن سرعة التحرك لروسيا والصين وإيران بعد الانسحاب الأميركي وفتح خطوط اتصال مع طالبان أفشل المخطط الأمريكي؛ دخلوا إلى كازاخستان واليوم دخلوا لقتال روسيا في داخل البيت الروسي لأنهم فشلوا في قتالها في سوريا؛ هذا مخطط كبير جدا ينطلق من سياسة أمريكا في القتال عبر الأدوات وليس القتال المباشر مع خصومها".واختتم الخبير السوري في الشؤون العسكرية والاستراتيجية بالقول: "لذلك ستبقى هذه الجبهات مفتوحة أن لم يتم تحالف إرهاب الذي تدعمه أمريكا وحلفاؤها على الأرض، وأعتقد سيكون هناك دورا مختلفا لألمانيا مما يحدث لأنها تعي ما تخطط له الإدارة الأمريكية؛ وكل ما حدث في روسيا ليس فقط من اجل حصارها اقتصاديا وتفجير الحديقة الخلفية لكن الهدف الأساسي هو حرب الغاز ووقف خط الغاز نورد ستريم التيار الشمالي، الذي يربط روسيا وألمانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220304/ستولتنبرغ-يدعو-روسيا-إلى-وقف-الحرب-واستئناف-الجهود-الدبلوماسية-1059440891.html

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