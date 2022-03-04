https://arabic.sputniknews.com/20220304/خبير-يمكن-للمفاوضات-الروسية-الأوكرانية-أن-تكون-فعالة-لولا-تدخل-الغرب-1059453973.html
خبير: يمكن للمفاوضات الروسية الأوكرانية أن تكون فعالة لولا تدخل الغرب
خبير: يمكن للمفاوضات الروسية الأوكرانية أن تكون فعالة لولا تدخل الغرب
قال الكرملين، يوم الخميس الماضي، إن التفاهم الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا بشأن القضايا الإنسانية في مثل هذا الوضع مهم جدا، حيث أعلن الجانبان في ختام الجولة... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T15:11+0000
2022-03-04T15:11+0000
2022-03-04T15:11+0000
راديو
حول العالم
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خبير: يمكن للمفاوضات الروسية الأوكرانية أن تكون فعالة لولا تدخل الغرب
خبير: يمكن للمفاوضات الروسية الأوكرانية أن تكون فعالة لولا تدخل الغرب
يقول المحلل السياسي إيفان مزيوخا، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار مزيوخا إلى أنهالتفاصيل في الملف الصوتي...
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: يمكن للمفاوضات الروسية الأوكرانية أن تكون فعالة لولا تدخل الغرب
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قال الكرملين، يوم الخميس الماضي، إن التفاهم الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا بشأن القضايا الإنسانية في مثل هذا الوضع مهم جدا، حيث أعلن الجانبان في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في بيلاروس عن التوصل إلى تفاهم بشأن إقامة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين ووقف مؤقت لإطلاق النار فيها.
يقول المحلل السياسي إيفان مزيوخا، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"يمكن لروسيا بشكل عام أن تستغني عن عملية التفاوض، فالدولة الأوكرانية التي كانت موجودة في شكل مشروع مناهض لروسيا، هُزمت أثناء العملية الروسية الخاصة، ولكن روسيا ما زالت تمنح سلطات كييف الفرصة لحل الوضع من خلال المفاوضات".
"كان من الممكن أن تكون المفاوضات أكثر فاعلية لو لم يؤثر الغرب على السلطات الأوكرانية من أجل إطالة المواجهة" فالغرب بحاجة إلى المزيد من الدماء، والمزيد من الأخبار الكاذبة، ومهما فعلت روسيا فسوف يتم تشويهها بالكامل، وحتى حقيقة المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني تأتي مشوهة بالرغم من الشفافية التي تبديها روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...