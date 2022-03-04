https://arabic.sputniknews.com/20220304/دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تواصل-قصفها-للمناطق-المأهولة-في-دونباس-1059433076.html
دونيتسك: القوات الأوكرانية تواصل قصفها للمناطق المأهولة في دونباس
دونيتسك: القوات الأوكرانية تواصل قصفها للمناطق المأهولة في دونباس
أعلنت ممثلية جمهورية "دونيتسك" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف منطقة دونباس عشرات... 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T06:31+0000
2022-03-04T06:31+0000
2022-03-04T06:31+0000
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وأصدرت ممثلية جمهورية "دونيتسك" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بيانا رسميا قالت فيه إنه خلال 24 الساعة الماضية قامت المدفعية الأوكرانية بقصف المنطقة 26 مرة، حيث تم إطلاق 323 قذيفة مدفعية".وأضاف البيان: "هذا القصف الممنهج طال المنازل السكنية حيث أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح مختلفة بينهم ثلاثة أطفال".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دونيتسك: القوات الأوكرانية تواصل قصفها للمناطق المأهولة في دونباس
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أعلنت ممثلية جمهورية "دونيتسك" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، صباح اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف منطقة دونباس عشرات المرات.
وأصدرت ممثلية جمهورية "دونيتسك" في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، بيانا رسميا قالت فيه إنه خلال 24 الساعة الماضية قامت المدفعية الأوكرانية بقصف المنطقة 26 مرة، حيث تم إطلاق 323 قذيفة مدفعية".
وأضاف البيان: "هذا القصف الممنهج طال المنازل السكنية حيث أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح مختلفة بينهم ثلاثة أطفال".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهدف من العملية، هو حماية الأشخاص
الذين يتعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف، منذ ثماني سنوات.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
كما تنفذ القوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بدعم من القوات المسلحة الروسية، عمليات لاستعادة الأراضي، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة المسلحة.