https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-الغرب-يشن-حربا-إعلامية-غير-مسبوقة-ضد-روسيا-1059447674.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الغرب يشن حربا إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الغرب يشن حربا إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا
أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، أن الغرب شن حربًا إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T13:01+0000
2022-03-04T13:01+0000
2022-03-04T13:01+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
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وقالت ماتفينكو خلال احتماع للمجلس إن "الغرب شن حربا إعلامية حقيقية ضد روسيا، حربًا غير مسبوقة في نطاقها من حيث العدوانية وتركيز الكراهية، كل هجوم تم إعداده ودعمه فنيا".ووفقًا لها، فإن منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية تقوم بقصف إعلامي صارخ لمجتمعنا.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي: الغرب يشن حربا إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا
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أعلنت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، أن الغرب شن حربًا إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا.
وقالت ماتفينكو خلال احتماع للمجلس إن "الغرب شن حربا إعلامية حقيقية ضد روسيا، حربًا غير مسبوقة في نطاقها من حيث العدوانية وتركيز الكراهية، كل هجوم تم إعداده ودعمه فنيا".
ووفقًا لها، فإن منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية تقوم بقصف إعلامي صارخ لمجتمعنا.
وأعلن الرئيس الروسي
، فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.