https://arabic.sputniknews.com/20220304/رئيس-الوفد-الروسي-يتحدث-عن-إيجابية-المفاوضات-مع-أوكرانيا-ومحمد-بن-سلمان-يأمل-التوافق-مع-إيران-1059451006.html

رئيس الوفد الروسي يتحدث عن إيجابية المفاوضات مع أوكرانيا... ومحمد بن سلمان يأمل التوافق مع إيران

رئيس الوفد الروسي يتحدث عن إيجابية المفاوضات مع أوكرانيا... ومحمد بن سلمان يأمل التوافق مع إيران

يتحدث رئيس الوفد الروسي بإيجابية عن المفاوضات مع نظيره الأوكراني، ومكالمة ساخنة بين بوتين وماكرون، فيما أعرب ولي العهد السعودي عن أمله في التوافق مع إيران من... 04.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-04T13:55+0000

2022-03-04T13:55+0000

2022-03-04T13:55+0000

عالم سبوتنيك

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/04/1059450018_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_3f24933ad62591e6bc8f3ef9246e30f9.png

رئيس الوفد الروسي يتحدث عن إيجابية المفاوضات مع نظيره الأوكراني.. وولي العهد السعودي يعرب عن أمله في التوافق مع إيران رئيس الوفد الروسي يتحدث عن إيجابية المفاوضات مع نظيره الأوكراني.. وولي العهد السعودي يعرب عن أمله في التوافق مع إيران

رئيس الوفد الروسي يتحدث بإيجابية عن المفاوضات مع الوفد الأوكراني ومكالمة ساخنة بين بوتين وماكرونأعلن رئيس الوفد الروسي المشارك في المفاوضات مع الجانب الأوكراني، مساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا وأوكرانيا تمكنا من إيجاد نقاط تفاهم في بعض المواضيع.وقال ميدينسكي: "انتهت للتو المحادثات مع الجانب الأوكراني، والتي ناقشنا فيها بالتفصيل كل المجموعات الثلاث من القضايا، وهي القضية العسكرية، والقضية الإنسانية الدولية، والقضية الثالثة هي قضية تسوية سياسية مستقبلية للصراع. المواقف واضحة تمامًا، وقد تم تدوينها نقطة تلو الأخرى. وتمكنا من التوصل إلى تفاهم في بعضهم".وأضاف ميدينسكي أن القضية الأساسية التي تم حلها هي مسألة إنقاذ المدنيين الذين وجدوا أنفسهم في منطقة الاشتباكات العسكرية. لذلك اتفق ممثلو وزارة الدفاع الروسية ووزارة الدفاع الأوكرانية على تشيكل الممرات الإنسانية لخروج السكان المدنيين".وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني، إن وقفا مؤقتا للقتال في مواقع مختارة ممكن أيضا.وخلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة القتال بلا هوادة ضد مقاتلي التشكيلات القومية خلال العملية الخاصة لحماية دونباس.وقال الكرملين إن الرئيس بوتين دعا الرئيس الفرنسي للانضمام إلى جهود ضمان إجلاء آمن للمواطنين الأجانب من الأراضي الأوكرانية. كما تم التأكيد على أن مهام العملية العسكرية الخاصة ستُنفذ على أي حال، وأن محاولات كسب الوقت من خلال إطالة أمد المفاوضات لن تؤدي إلا إلى مطالب إضافية.وأشار إلى أن "حديث الوفد الروسي عن وجود بارقة أمل وتقدم في المفاوضات هو نتيجة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الروسي بدقة حتى لا يتكبد الجانب الأوكراني ضحايا من المدنيين التي يتخذها الجانب الأوكراني المتطرف كدروعٍ بشرية، كما ترد الأنباء من مختلف وسائل الإعلام العالمية".ولي العهد السعودي يعرب عن أمله في التوافق مع إيران من أجل مستقبل أفضلقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إن إيران دولة جارة وليس بإمكان أي طرف التخلص من الآخر، ويجب حل الأمور والبحث عن سبل للتعايش فيما بينهما.ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن ولي العهد قوله إن هناك الكثير من التصريحات الصادرة من القادة الإيرانيين، التي كانت محل ترحيب في المملكة، وأضاف أن بلاده سوف تستمر في المحادثات مع إيران معربا عن أمله في الوصول إلى موقف يكون جيدًا لكلا البلدين، ويشكل مستقبلًا مشرقًا للسعودية وإيران.ومؤخراً أعربت إيران عن استعدادها لعقد جولة خامسة من المفاوضات مع السعودية في العاصمة العراقية بغداد، وأنها تعتبر أن حل الخلافات مع الرياض يكون فقط عبر الحوار الذي يحقق مصالح البلدين ودول المنطقة والعالم.ويرى أن "موقف الولايات المتحدة في المنطقة يتضاءل وتريد الخروج منها خاصة أن الأزمة الأوكرانية أثرت عليها كثيرا وعلاقاتها بدول المنطقة".وأضاف أن "التصريحات من أعلى مستويات السياسة في البلدين تعبر عن تطورات في العلاقات ورغبة في التعاون مع كافة البلدان كما تراه طهران التي يعبر هذا الموقف عن سياستها في الإقليم".باشاغا يؤدي اليمين رئيسا للوزراء أمام البرلمان الليبي رغم تمسك الدبيبة بالسلطةأدى وزراء الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب الذي انعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة.وأعرب باشاغا عن استنكاره "حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف والتي أدت لإغلاق المجال الجوي الليبي أمام بعض الوزراء لمنعهم من أداء اليمين الدستورية"، مطالبًا بإطلاق سراح وزراء الخارجية حافظ قدور، والثقافة صالحة الدروجي، والتعليم التقني فرج خليل، المختطفين على يد "مجموعة مسلحة خارجة على القانون"، وفقًا لباشاغا.وأضاف باشاغا: "سنباشر بدراسة كل الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في العاصمة طرابلس بقوة القانون".وذكر أن "باشاغا شدد على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ضرورة أن تكون إجراءات الاستلام بشكل هاديء وقانوني".ورحب الشريف بأي تعاون عربي من دول الجوار لحل الأزمة الحالية، موضحا أن "الإرادة الوطنية والمحلية والسلطات التشريعية قالت كلمتها وتنتظر تجاوب عبدالحميد الدبيبة".وذكر أن "الفرصة تبقى مواتية أمام الدبيبة لتسليم السلطة كما استلمها على مبدأ التداول السلمي للسلطة خاصة وأن الحكومة انتهت في 24 ديسمبر الماضي، والبرلمان تعامل معها بالطرق القانونية والديموقراطية"، مبينا أن "جلسة الأمس بددت كل المخاوف والتساؤلات وكانت واضحة بأغلبية أصوات النواب".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

عالم سبوتنيك, راديو, аудио