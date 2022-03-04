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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا خوف من تسرب نووي من محطة زابوريجيا
Военнослужащие ВС РФ в автомобиле колонны военной техники в Армянске - سبوتنيك عربي, 1920
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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش الوضع في محطة زابوريجيا النووية مع السلطات الأوكرانية
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش الوضع في محطة زابوريجيا النووية مع السلطات الأوكرانية
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الجمعة، إن مديرها العام، رافائيل غروسي، ناقش الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية مع السلطات الأوكرانية. 04.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-04T02:47+0000
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وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يتحدث مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال، ومع المنظم والمشغل النووي الأوكراني حول الوضع الخطير في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ويدعو إلى وقف استخدام القوة ويحذر من خطر شديد في حالة إصابة المفاعلات". .كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/اشتعال-النيران-في-محطة-زابوريجيا-الأوكرانية-للطاقة-النووية-1059430656.html
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أخبار أوكرانيا

رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يناقش الوضع في محطة زابوريجيا النووية مع السلطات الأوكرانية

02:47 GMT 04.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح اليوم الجمعة، إن مديرها العام، رافائيل غروسي، ناقش الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية مع السلطات الأوكرانية.
وكتبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تويتر: "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يتحدث مع رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال، ومع المنظم والمشغل النووي الأوكراني حول الوضع الخطير في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ويدعو إلى وقف استخدام القوة ويحذر من خطر شديد في حالة إصابة المفاعلات". .
كما أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية.
أدخنة حريق يتصاعد من منشأة عسكرية بالقرب من المطار، بعد أن أذن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعملية عسكرية في شرق أوكرانيا، في ماريوبول، 24 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2022
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محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
00:12 GMT
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أفادت محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تقع في جنوب أوكرانيا، بحدوث حريق اندلع على أراضيها.
وتقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في مدينة إنيرهودار في مقاطعة زابوريزكا، وهو أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.
وقالت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في بيان يوم الجمعة "نشبت حريق في محطة الطاقة النووية".
ومن غير الواضح حاليًا مدى أهمية الحريق وما إذا كان بسبب الأعمال العدائية.
في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام الأوكرانية لقطات من كاميرا مراقبة بالفيديو، يُزعم أنها من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، تظهر الدخان يتصاعد من المباني الواقعة على أراضي المحطة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الاثنين إن القوات الروسية فرضت سيطرتها على إنيرهودار.
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Российская военная техника движется по дороге у границы с Украиной в Белгородской области, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباسأمس, 20:39 GMT - سبوتنيك عربيوزير الخارجية الروسي يلتقي بوسائل الإعلام الروسية والأجنبية للحديث عن العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:17 GMT
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